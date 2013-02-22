ДВФУ и Университет Гонконга начинают программы студенческого обмена

Соглашение о сотрудничестве в научной и образовательной сфере и, в частности, Договор о программах студенческого обмена заключили Дальневосточный федеральный университет и Университет Гонконга (ГКУ) в ходе визита ректора ДВФУ Сергея Иванца в Гонконг.

– Университет Гонконга – очень интересный и очень важный для нас партнер. Буквально в течение нескольких последних лет этот вуз сумел добиться широкого международного признания, самых высоких позиций в мировых рейтингах, высокой привлекательности для иностранных студентов и профессоров. Именно такие задачи стоят сейчас и перед ДВФУ. Кроме того, наши приоритетные направления развития во многом совпадают, в том числе, в области биомедицины, энергетики и энергосбережения, нанотехнологий, взаимодействия в рамках АТР. Поэтому нам будет очень полезен опыт и поддержка такого партнера. Особый интерес представляют для нас и подходы гонконгских коллег к созданию и развитию современной университетской среды на кампусе, – сообщил ректор ДВФУ Сергей Иванец. – С руководством ГКУ мы договорились, в частности, о том, что студенты Дальневосточного федерального университета направляются на стажировку в Университет Гонконга уже в этом году, начиная с осеннего семестра. В ближайшее время в ДВФУ начнется отбор кандидатов. Для наших ребят это прекрасная возможность послушать лекции ведущих мировых специалистов, получить опыт международной образовательной и научной деятельности, общения, совершенствования языковых навыков. В свою очередь, студенты из ГКУ приедут к нам по обмену в будущем году.

В договоре о программах студенческого обмена говорится, что студенты могут подать заявку на любую академическую программу, которую реализует принимающий университет, в качестве студента очной формы обучения, не претендующего на получение степени, либо приглашенного студента, на тот курс, который определит принимающий университет. Обменные программы рассчитаны либо на один семестр, либо на один год обучения. Любые зачетные единицы, полученные студентами в принимающем университете, в дальнейшем могут быть засчитаны направляющим университетом в соответствии с его внутренними правилами, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Для справки:

Университет Гонконга. Старейшее высшее учебное заведение Гонконга, было основано в 1911 году. Язык обучения — английский. В 2012 году занял 23 место в мировом рейтинге QS World University Rankings, третье место в Азии в Азиатском рейтинге QS Asian University Rankings и второе в Гонконге. В университете предлагаются такие образовательные программы, как энергоресурсы и энергосберегающие технологии, индустрия наносистем и наноматериалов, экономическое технологическое и культурное взаимодействие России и стран АТР, биомедицина.

Фото с сайта ДВФУ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.