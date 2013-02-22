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Завтра Владивосток отпразднует День защитника Отечества
Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечества, развернутся во Владивостоке завтра, 23 февраля.
Торжественные мероприятия начнутся с 11 часов с возложения венков и цветов к памятнику первого гражданского жителя Владивостока Якова Семёнова (ул. Алеутская, 19). Завтра со дня смерти старосты города исполняется 100 лет.
В 12 часов состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота. В ней примут участие представители администрации города и края, командование ТОФ, ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и представители общественности. Cтоит отметить, что в этом году возложение цветов состоится также и к стеле «Город воинской славы» на площади Борцов Революции.
На центральной площади во Владивостоке пройдет ежегодное общегородское празднование Дня защитника Отечества. В программе мероприятия - выставка боевой техники и вооружения, показательные выступления военных подразделений владивостокского гарнизона, спортивные соревнования, конкурсно-игровая программа, а также полуторачасовое выступление ансамбля песни и пляски ТОФ, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
С 12 часов на площади для гостей праздника будут работать локальные площадки. Здесь можно потренироваться в сборке и разборке автомата, будут работать палатка «Медсанбат», в которой каждый желающий сможет обучиться оказанию первой медицинской помощи, передвижной консультационный пункт краевого военкомата, специалисты которого будут давать консультации по вопросам призыва и прохождения военной службы. Пройдут также конкурсы для мужской части населения - перетягивание канатов, подтягивание, поднятие гири и многое другое.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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