Во Владивостоке снизилась преступность среди несовершеннолетних

В минувшую среду, 20 февраля, в администрации Владивостока прошло расширенное заседание, посвященное подведению итогов работы по профилактике преступности среди несовершеннолетних за 2012 год.

В заседании приняли участие представители инспекции по делам несовершеннолетних УМВД города, полиции по охране общественного порядка на транспорте, специалисты районных комиссий по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Согласно данным полиции, за минувший 2012 год на территории города несовершеннолетними было совершено 117 преступлений, это на 24,5% ниже, чем в 2011 году. Линейный отдел внутренних дел на транспорте также сообщил о снижении правонарушений среди несовершеннолетних. Примечательно, что количество несовершеннолетних правонарушителей на транспорте сократилось в 2,5 раза, с 19 до 8.

Как отмечают специалисты, снижению общего числа преступлений среди несовершеннолетних во Владивостоке способствует хорошо организованная и отлаженная система мер профилактики. Одна из главных задач, которую ставят перед собой специалисты, - это привлечение подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, к участию в общественной, культурной и спортивной жизни города. С подростками из группы риска во всех районах города работают «уличные педагоги», которые привлекают детей к участию в различных мероприятиях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.