Во Владивостоке ожидается сильный снег

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля, ZRPRESS. По информации ФГБУ «Приморское УГМС» 23 февраля 2012 года в городе южных и восточных районах Приморского края ожидается ухудшение погодных условий.

Ночью и утром 23 февраля 2012 года в южной половине края, утром и днем в восточных районах местами ожидается сильный снег с количеством 7-12 мм за 12 часов и менее при северном, северо-западном ветре 6-11 м/с (на территории Артемовского, Владивостокского, Дальнегорского, Находкинского и Партизанского городских округов, ЗАТО Большой Камень, ЗАТО Фокино, Кавалеровского, Лазовского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Тернейского, Хасанского и Шкотовского муниципальных районов).

На дорогах снежный накат, гололедные явления. В связи ожидаемым неблагоприятным погодным явлением специалистами центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России по Приморскому краю прогнозируются нарушения в работе систем ЖКХ, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением ДТП, затруднением в работе всех видов транспорта, затруднениями в работе ремонтно-восстановительных бригад.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий снегопада, готовы к реагированию.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, рекомендует жителям, а также гостям города Владивостока и Приморского края выполнить следующие рекомендации:

• во время непогоды не покидать помещения;

• владельцам автотранспортных средств следует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов;

• владельцам грузовых и легковых автотранспортных средств следует использовать цепи противоскольжения;

• без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

• уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

• отложить выезды на рыбалку и т.п. на период действия предупреждения.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС Приморского края:

• оперативный дежурный Главного управления – 243-28-27;

• оперативный дежурный Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России -238-94-12;

• телефон доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю - 239-99-99, сообщает пресс-служба ведомства.

"Золотой Рог".