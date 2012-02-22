www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.6 р. 100 JPY: 58 р.
EUR: 74.42 р. 10 CNY: 94.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке ожидается сильный снег

22 Февраля 2012, 22:50 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля, ZRPRESS. По информации ФГБУ «Приморское УГМС» 23 февраля 2012 года в городе южных и восточных районах Приморского края ожидается ухудшение погодных условий.

Ночью и утром 23 февраля 2012 года в южной половине края, утром и днем в восточных районах местами ожидается сильный снег с количеством 7-12 мм за 12 часов и менее при северном, северо-западном ветре 6-11 м/с (на территории Артемовского, Владивостокского, Дальнегорского, Находкинского и Партизанского городских округов, ЗАТО Большой Камень, ЗАТО Фокино, Кавалеровского, Лазовского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Тернейского, Хасанского и Шкотовского муниципальных районов).

На дорогах снежный накат, гололедные явления. В связи ожидаемым неблагоприятным погодным явлением специалистами центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России по Приморскому краю прогнозируются нарушения в работе систем ЖКХ, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением ДТП, затруднением в работе всех видов транспорта, затруднениями в работе ремонтно-восстановительных бригад.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий снегопада, готовы к реагированию.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, рекомендует жителям, а также гостям города Владивостока и Приморского края выполнить следующие рекомендации:

• во время непогоды не покидать помещения;

• владельцам автотранспортных средств следует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов;

• владельцам грузовых и легковых автотранспортных средств следует использовать цепи противоскольжения;

• без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

• уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

• отложить выезды на рыбалку и т.п. на период действия предупреждения.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС Приморского края:

• оперативный дежурный Главного управления – 243-28-27;

• оперативный дежурный Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России -238-94-12;

• телефон доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю - 239-99-99, сообщает пресс-служба ведомства.

"Золотой Рог".

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru