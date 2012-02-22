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Во Владивостоке ожидается сильный снег
ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля, ZRPRESS. По информации ФГБУ «Приморское УГМС» 23 февраля 2012 года в городе южных и восточных районах Приморского края ожидается ухудшение погодных условий.
Ночью и утром 23 февраля 2012 года в южной половине края, утром и днем в восточных районах местами ожидается сильный снег с количеством 7-12 мм за 12 часов и менее при северном, северо-западном ветре 6-11 м/с (на территории Артемовского, Владивостокского, Дальнегорского, Находкинского и Партизанского городских округов, ЗАТО Большой Камень, ЗАТО Фокино, Кавалеровского, Лазовского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Тернейского, Хасанского и Шкотовского муниципальных районов).
На дорогах снежный накат, гололедные явления. В связи ожидаемым неблагоприятным погодным явлением специалистами центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России по Приморскому краю прогнозируются нарушения в работе систем ЖКХ, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением ДТП, затруднением в работе всех видов транспорта, затруднениями в работе ремонтно-восстановительных бригад.
В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий снегопада, готовы к реагированию.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, рекомендует жителям, а также гостям города Владивостока и Приморского края выполнить следующие рекомендации:
• во время непогоды не покидать помещения;
• владельцам автотранспортных средств следует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов;
• владельцам грузовых и легковых автотранспортных средств следует использовать цепи противоскольжения;
• без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
• уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
• отложить выезды на рыбалку и т.п. на период действия предупреждения.
Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС Приморского края:
• оперативный дежурный Главного управления – 243-28-27;
• оперативный дежурный Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России -238-94-12;
• телефон доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю - 239-99-99, сообщает пресс-служба ведомства.
"Золотой Рог".
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