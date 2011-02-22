Во Владивостоке идет работа по формированию класса собственников многоквартирных домов

Сегодня уже можно говорить о том, что во Владивостоке появился класс собственников многоквартирных домов, причем с иным – гораздо более высоким – уровнем ответственности за свою собственность. Этот факт подтверждает динамика участия жителей города в программе капитального ремонта жилых домов за счет средств Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ (при участии краевого и муниципального бюджетов, а также частично средств самих жильцов).

Если в 2008 году в рамках федерального закона № 185 во Владивостоке было отремонтировано 34 многоквартирных дома и на их ремонт было выделено 160 млн рублей, то в 2010 году таких домов было уже более 200, а выделенное финансирование составило более 1 млрд рублей, и это рекордная для Владивостока сумма. По заключению экспертов, такой масштабный ремонт жилфонда в краевом центре проведен впервые. В наступившем году планируется отремонтировать около 400 многоквартирных домов.

Активная реализация программы капремонта началась во Владивостоке по поручению мэра города Игоря ПУШКАРЕВА в 2008 году. За работу тогда взялись все – и специалисты администрации краевого центра, и сами жители – необходимо было грамотно подготовить весь непростой пакет документов и защитить свое право на получение средств. В итоге с каждым годом все большее число горожан изъявляет желание участвовать в капремонте. «Для того чтобы войти в программу Федерального фонда реформирования ЖКХ, собственники многоквартирных домов должны подготовить целый ряд документов – оформить землю и придомовую территорию в общедолевую собственность, получить техническую документацию и энергопаспорт, на собрании решить, какие работы необходимо сделать, - говорит заместитель главы администрации Владивостока и начальник управления содержания жилищного фонда Александр ТАБАЧЕНКО. – Кроме того, люди вносят свои средства на ремонт. Таким образом, к собственникам приходит понимание того, чем они владеют и за что несут ответственность. И они начинают думать о том, как эту собственность привести в порядок и в дальнейшем сохранять в нормальном состоянии».

Всего во Владивостоке, по информации администрации города, насчитывается 5 390 многоквартирных домов. И большая часть требует проведения капитального ремонта. Судя по тем домам, которые уже приняли участие в программах, работы проводятся наиболее существенные – ремонтируются фасады и кровли, обновляются инженерные коммуникации, устанавливаются новые лифты. Причем подрядчики для этих работ выбираются особенно тщательно, а технологии ремонта применяются самые современные.

«Когда мы готовили программу на 2010 год, то постарались довести до собственников всю информацию о новых технологиях, которые представлены на рынке, - продолжает Александр Табаченко. - Например, при ремонте дома на Котельникова, 7 была применена совершенно новая технология обновления фасада – кирпич покрыли специальной водоотталкивающей мастикой, которая препятствует разрушениям. В итоге и внешний вид здания улучшился, и жители отметили, что в лучшую сторону изменился микроклимат в квартирах. В этом доме также была проведена замена инженерных сетей, установлены современные тепловые узлы. И уже сегодня можно говорить о том, что он стал более энергосберегающим. А это значит, что и коммунальные платежи должны уменьшиться. Что касается выбора подрядчиков, то их выбирает комиссия, в которую входят представители собственников, управляющей компании, администрации города. Мы со своей стороны рекомендовали тех, кто уже показал себя в качестве надежных партнеров на муниципальных заказах».

Так как жители Владивостока уже имеют возможность видеть результат активности собственников – отремонтированные дома на Спортивной и Постышева, Некрасовской и Котельникова, Станюковича, Посьетской и десятках других улиц, – участников программы с каждым годом становится все больше. При этом каждый интересующийся, и в первую очередь собственник квадратных метров, мог посмотреть, как идет ремонт: по распоряжению главы города Игоря Пушкарева на сайте администрации создан раздел, где еженедельно размещалась информация о ходе работ.

Ремонт домов Владивостока будет продолжен и в 2011 году. Есть надежда, что на эти цели будет выделено уже около 2 млрд рублей, и в список войдут 400 многоквартирных домов. К слову, одним из важных аспектов, помимо замены инженерных сетей, вновь станет ремонт фасадов. Дизайнеры даже разработали несколько примерных эскизов, как могли бы выглядеть дома типовой застройки – элегантно и ярко. Это очень важно не только в преддверии саммита АТЭС, но и без всяких дат - для самих жителей города.

Принимать участие в программе администрация Владивостока намерена и в 2012 году – именно до этого срока продлено действие Фонда содействия реформированию ЖКХ. Затем в Приморье планируется создать региональный фонд, который также будет предполагать софинансирование муниципального и краевого бюджета для решения проблем собственников многоквартирных домов.