В Приморье некоммерческая организация пыталась скрыть факт зарубежного финансирования

В ходе проверки Управления Минюста России по Приморскому краю, было выявлено поступление денежных средств из-за рубежа на счета некоммерческой организации (НКО), осуществляющей образовательную деятельность.

Как сообщили на брифинге по итогам работы ведомства за 2013 год, в своих отчетах образовательный центр Oxford English Academy факт поступления данных средств на сумму 3 000 000 рублей не указал.

По итогам проверки приморским управлением Минюста составлен протокол о нарушении. Данное дело в настоящий момент рассматривается в суде.

Как сообщил начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю Игорь Баранник, в 2013 году в суды направлено 99 исковых заявлений о ликвидации НКО в связи с теми или иными нарушениями.

ZRPRESS.RU, Владивосток.