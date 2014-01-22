Жительнице Владивостока отказались изменить пол

На заседании рабочей группы при участии сотрудников Управления Минюста России по Приморскому краю,одному из ЗАГСов Владивостока было рекомендовано отказать жительнице столицы Приморья в смене ФИО с женского на мужское.

Ольга Андреевна хотела стать Владиславом Андреевичем без соответствующего свидетельства о смене пола.

Как сообщил на брифинге с журналистами начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю Игорь Баранник, в 2013 году специалистами Управления проведено 12 выездных плановых проверок органов ЗАГС Приморского края. В целом работа органов ЗАГС признана удовлетворительной, в то же время в адрес трех руководителей органов ЗАГС вынесено три предписания об устранении нарушений законодательства (отделы ЗАГС администраций Лазовского, Пограничного, Красноармейского районов).

ZRPRESS.RU, Владивосток.