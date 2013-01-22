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Во Владивостоке продажа зданий ДВФУ на материке начнется сразу после переезда в новый кампус

22 Января 2013, 17:41 | Владивосток

С 1 сентября 2013 года учебный процесс в ДВФУ будет полностью перенесен в новый кампус на острове Русский. Освободившаяся на материке недвижимость будет продана с аукциона. Об этом сообщил журналистам ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ.

"Перед нами стоит задача – получить за недвижимость на материке максимальную стоимость и направить деньги на строительство второй очереди университета, - сказал Сергей Иванец. - Государство вложило в строительство колоссальные деньги, но мы не можем пользоваться бюджетом бесконечно, нам нужны свои собственные средства. Сначала будет проведен аукцион по определению цены зданий, затем – аукционы по продаже. Вырученные средства будут перечислены в федеральный бюджет, а затем целевым образом выделены университету. Такой порядок выделения средств сопровождается самым жестким контролем со стороны государства, поэтому по поводу открытости и прозрачности этой процедуры можно быть спокойными".

По словам ректора, желающих купить здания ДВФУ в центре города достаточно много. Среди них есть и государственные структуры, которые готовы в своих бюджетах предусмотреть средства на приобретение недвижимости.

Из многочисленного университетского недвижимого имущества не подлежат продаже здания по ул. Суханова, 8, ул. Пушкинской, 10 и Пушкинской, 27 (Пушкинский театр). Останутся в собственности университета и общежития на материке – по словам Сергея Иванца, "ни одно из существующих на материке общежитий мы пока продавать не собираемся. Они все нужны для образовательного процесса. В России почти нет вузов, которые могли бы сказать, что у них хорошо с общежитиями – их всегда не хватает, ведь они нужны для проживания студентов-заочников, приглашенных профессоров и преподавателей".

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Елена Ардальянова
Теги: ДВФУ  о. Русский  строительство  бюджет  Сергей Иванец  аукцион 



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Комментарии

  • Трахтор18:19, 22.01.2013#

    - Такой порядок выделения средств сопровождается самым жестким контролем со стороны государства, поэтому по поводу открытости и прозрачности этой процедуры можно быть спокойными". какбэ это и смущает. .

  • Псевдоним22:25, 22.01.2013#

    Все в доле. Здания продаются, а потом в аренду вузу сдаются. Бесконечная прибыль.

  • Псевдоним13:24, 27.01.2013#

    придется искать работу поближе (( за 12 тыс каждый день ездить на остров? - хм /именно такие зарплатки в универе/

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