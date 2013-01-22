Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке продажа зданий ДВФУ на материке начнется сразу после переезда в новый кампус
С 1 сентября 2013 года учебный процесс в ДВФУ будет полностью перенесен в новый кампус на острове Русский. Освободившаяся на материке недвижимость будет продана с аукциона. Об этом сообщил журналистам ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ.
"Перед нами стоит задача – получить за недвижимость на материке максимальную стоимость и направить деньги на строительство второй очереди университета, - сказал Сергей Иванец. - Государство вложило в строительство колоссальные деньги, но мы не можем пользоваться бюджетом бесконечно, нам нужны свои собственные средства. Сначала будет проведен аукцион по определению цены зданий, затем – аукционы по продаже. Вырученные средства будут перечислены в федеральный бюджет, а затем целевым образом выделены университету. Такой порядок выделения средств сопровождается самым жестким контролем со стороны государства, поэтому по поводу открытости и прозрачности этой процедуры можно быть спокойными".
По словам ректора, желающих купить здания ДВФУ в центре города достаточно много. Среди них есть и государственные структуры, которые готовы в своих бюджетах предусмотреть средства на приобретение недвижимости.
Из многочисленного университетского недвижимого имущества не подлежат продаже здания по ул. Суханова, 8, ул. Пушкинской, 10 и Пушкинской, 27 (Пушкинский театр). Останутся в собственности университета и общежития на материке – по словам Сергея Иванца, "ни одно из существующих на материке общежитий мы пока продавать не собираемся. Они все нужны для образовательного процесса. В России почти нет вузов, которые могли бы сказать, что у них хорошо с общежитиями – их всегда не хватает, ведь они нужны для проживания студентов-заочников, приглашенных профессоров и преподавателей".
Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Район улицы Третьей Рабочей во Владивостоке меняет облик
- Во Владивостоке проходят рейды по незаконно сданным в аренду квартирам
- Окончанием приватизации жилья приморцев пугать больше не будут
- "Хаятт" на мысе Бурный уже можно купить
- Власти Владивостока решили отобрать помещение у Приморской писательской организации
- Во Владивостоке состоится очередная жеребьевка земельных участков
- Во Владивостоке собственникам гаражей предлагают срочно позаботиться об оформлении земли
- Еще 62 семьи во Владивостоке получили земельные участки
- Во Владивостоке бывший мясохолодильник превратится в офисный центр
Новости раздела
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Провал резидентов
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край
- Такой порядок выделения средств сопровождается самым жестким контролем со стороны государства, поэтому по поводу открытости и прозрачности этой процедуры можно быть спокойными". какбэ это и смущает. .