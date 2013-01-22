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В Приморье лучшие ученики выпускных классов определились с вузом

22 Января 2013, 13:00 | Владивосток

В эти дни в ВДЦ «Океан» продолжает работу смена «Интеллект». Ее участниками становятся победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Смена «Интеллект» — это совместный проект администрации Приморского края, ДВФУ и ВДЦ «Океан». Традиционно в январе сотрудники и преподаватели ДВФУ приезжают в «Океан», чтобы провести День университета.

20 января профориентационный десант ДВФУ отправился в "Океан" вновь. Представители всех девяти Школ Федерального университета расположились в кабинетах детского центра. Каждому школьнику была предоставлена возможность получить информацию об университете, его образовательных программах, побеседовать со студентами и преподавателями вуза.

Атмосфера была очень оживленной: в классе Инженерной школы завязалась дискуссия школьников с преподавателем ДВФУ о военной технике будущего, в классе Школы региональных и международных исследований шла лекция о значении владения иностранными языками, а в классе Школы искусства, культуры и спорта лихо отплясывали артисты – студенты университета, сообщает пресс-служба ДВФУ. 

В руках многих ребят было сразу по нескольку брошюр из разных школ, но некоторые уже точно выбрали будущую профессию.

– Я уже определилась с профилем: это будут инженерные профессии, нефтегазовое дело или биотехнологии. Мне интересно этим заниматься, физика и химия – мои любимые предметы в школе. Что касается выбора вуза, могу сказать, что я хочу остаться в Приморье, но, тем не менее, буду подавать документы одновременно и в вузы столиц. Если говорить о Владивостоке, то альтернативы ДВФУ я не вижу: это самый сильный вуз в нашем регионе, – считает Ксюша Даньшина, ученица 11 класса из поселка Славянка Хасанского района Приморского края.

А некоторые уже определились и с образовательным учреждением.

– Я собираюсь поступать  в Инженерную школу ДВФУ на направление «Машиностроение, авиа- и самолетостроение», также меня интересует гражданская и военная техника морского типа. Мой отец – моряк, и с детских лет прививал мне знания техники. Я мечтаю построить корабль нового типа по стелс-технологии, чтобы российская техника была незаметна для радаров вражеских стран. ДВФУ имеет высокий статус федерального значения, поэтому я считаю, что мне по пути с этим университетом. Здесь я получу все, что нужно для собственной самореализации, – уверен Александр Свеховский, ученик 9 класса МОУ СОШ №72 поселка Емар.

Со своей стороны, сотрудники  и преподаватели Школ ДВФУ также отмечают большую заинтересованность в образовательных программах ДВФУ. Многих привлекает и тот факт, что Дальневосточный федеральный университет – это многонациональный коллектив.

– Сегодня много вопросов было задано о трудоустройстве в иностранных компаниях и за рубежом. К примеру, обучаясь языкам в Школе региональных и международных исследований, наши студенты могут быть успешными во всем мире. Мы даем не только глубокие знания иностранных языков, но и навыки межкультурных коммуникаций. По сути, наши студенты получают энциклопедическое образование. И интерес к такому образованию очень большой, –рассказала руководитель образовательных программ направления европейских языков ШРМИ ДВФУ Наталья Спицына.

Как показывает опыт предыдущих лет, подавляющее количество участников смены «Интеллект» успешно поступают именно в ДВФУ.   

– В последние несколько лет наметилась положительная тенденция, когда ребята, достигшие высоких успехов в учебе, не уезжают получать образование в центральную часть России, а остаются учиться здесь. Я считаю это правильным решением. Та великолепная база, которая сформирована на Русском острове в кампусе, действительно стоит того, чтобы остаться и пройти обучение у себя на родине, – считает заместитель председателя Приемной комиссии ДВФУ Андрей Шушин.

В течение двух недель работы смены «Интеллект» ребят 9-11 классов ожидают олимпиады с участием преподавателей Федерального университета по всем предметам, входящим в перечень Всероссийской олимпиады. Все экспериментальные этапы также пройдут на базе ДВФУ, в разных лабораториях и классах.

По итогам этого регионального этапа будет сформирована команда школьников по различным предметам, которая поедет представлять Приморье в финале Всероссийской олимпиады школьников.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: ВДЦ "Океан"  ДВФУ  образование 



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Комментарии

  • Псевдоним15:23, 22.01.2013#

    А автор заголовка явно не должен претендовать на звание лучшего. . . .

  • Псевдоним21:15, 22.01.2013#

    Только не ДВФУ!

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