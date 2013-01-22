Во Владивостоке ДЦСС и ДВФУ проводят конкурс "Флот России"

Во Владивостоке научно-технический конкурс «Флот России» проводится среди студентов и аспирантов вузов и организован Дальневосточным федеральным университетом совместно с Дальневосточным центром судостроения и судоремонта в рамках реализации базового проекта «Судостроение и морская техника» программы развития ДВФУ.

Оргкомитет рассматривает работы на актуальные темы судостроения: «Морские инженерные сооружения, в т. ч. средства освоения шельфа», «Судовая энергетика и автоматика», «Кораблестроение и океанотехника», «Сварочное производство», «Охрана окружающей среды».

Проведение конкурса «Флот России» становится уже традицией. Впервые он был проведен в мае 2012 года в рамках Международного научного форума студентов, аспирантов и молодых ученых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Тогда в финале конкурса участвовало 13 проектов от студентов и аспирантов трех вузов Дальневосточного региона – Инженерной школы ДВФУ, Морского государственного университета им. Г. И. Невельского и Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.

Итоги второго научно-технического конкурса «Флот России» среди студентов и аспирантов будут подведены 4 февраля. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками, а их работы опубликованы в научных журналах, сообщил газете "Золотой Рог" Даниил Гончарук, пресс-секретарь ОАО «ДЦСС».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.