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Тарифы на перевозки в общественном транспорте Владивостока установят в начале года

21 Декабря 2017, 10:13 | Владивосток

Во Владивостоке состоялась презентация уникального и пока самого первого для нашей страны инвестиционного проекта по оплате проезда в общественном транспорте, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города. Для этого партнер администрации города - компания «Гидеон систек» из Республики Корея установила в городских муниципальных автобусах специальные терминалы, с помощью которых можно будет оплатить проезд со смартфона, установив официальное мобильное приложение OxyPAY.   

Проект курирует заместитель председателя правительства - полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, важность проекта подчеркивает также участие в сегодняшней презентации депутата парламента Южной Кореи Чжон Чже Хо и доверенного лица Президента РФ Михаила Ермакова.

- Мы продолжаем этим проектом начатую несколько лет назад реформу общественного транспорта, - отметил в своем выступлении заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов. - На многих протяженных маршрутах работают самые современные автобусы МАН и «Фольксваген», которые задали тон обновлению всего городского пассажирского транспорта. И именно они теперь становятся флагманами совершенствования оплаты проезда.

Представители партнеров проекта – генеральный директор компании «Гидеон систек» Чой Чжин Ён и генеральный директор ООО «Городские транспортные системы» Дмитрий Гриненко познакомили участников презентации с деталями и особенностями внедряемого современного способа оплаты проезда и подчеркнули, что он будет способствовать еще и установке финансовой прозрачности перевозчиков. Важно, что в этом процессе тон задает именно муниципальный транспорт.

Старший менеджер ООО «Городские транспортные системы» Михаил Гриненко дополнил эту информацию сообщением, что приложение OxyPAY можно бесплатно скачать в AppStore или GooglePlay. Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте OxyPAY.ru.

При этом ввод новой системы оплаты ничуть не отменяет для пассажиров более привычных ее форм. Для этого в муниципальных автобусах установлены также так называемые кэш-боксы для приема наличных средств. Они начнут действовать после установки в начале будущего года тарифов на перевозки. А пока прием платы за проезд продолжают осуществлять водители автобусов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: владивосток  автобус  смартфон  Республика Корея  транспорт  финансы  оплата  технологии 



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