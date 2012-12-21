В ДВФУ создадут систему управления образовательными программами, соответствующую мировым стандартам

Проектная сессия «Система управления образовательными программами» состоялась в Дальневосточном федеральном университете.

Исполнительный директор программы развития ДВФУ Сергей Дубовицкий вынес на открытое обсуждение вопрос, как к 2015 году создать систему управления образовательными программами и учебным процессом в целом, соответствующую мировым стандартам. Проект «Система управления образовательными программами» входит в программу инфраструктурных проектов «Новая образовательная среда».

Докладчик напомнил, чем было обусловлено распределение выпускников в российском образовании при плановой экономике, и как обстоит дело с распределением сегодня – его практически нет. Кроме того, изменился принцип формирования общих образовательных программ (ООП) – если раньше важную роль в этом играли кафедры, то теперь конфигурацию каждой программы задает ее «архитектор», руководитель ООП, сообщает пресс-служба ДВФУ.

В своем выступлении Сергей Дубовицкий перечислил противоречия, существующие в нынешней системе учебного процесса. Среди них: мнимая гибкость образовательных программ, отсутствие политики по оптимизации учебных курсов, отсутствие регулятора, позволяющего решать дилемму «нормативность-срок обучения» и некоторые другие. Исполнительный директор программы развития ДВФУ подчеркнул, что ДВФУ может и должен таким образом выстроить систему создания образовательных программ, чтобы и планы, и стандарты обучения формировались при непосредственном участии преподавателей.

В ходе обсуждения проекта проректор по науке и инновациям ДВФУ Игорь Проценко высказал пожелание адаптировать западную модель системы к российским реалиям.

Дальнейшее обсуждение данного вопроса будет вынесено на Совет Программы развития ДВФУ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото с сайта ДВФУ.