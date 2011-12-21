Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Письмо из Челябинска
Привет, Настя! Только спустя месяц добрался до ответа на твой последний е-mail. Ты спрашиваешь, как я обосновался в Челябинской области, и мне отчего-то подумалось не то, что у меня все отлично, а то, что у нас с тобой сейчас разные декабри. Вспоминаю нашу зиму с ее порывистым ветром и гололедом. Сейчас в Челябинске нулевая температура, и как говорят местные, до конца декабря будет тепло и солнечно.
Но это, конечно, не главное. Я довольно быстро нашел работу, моя ТОГУшная «металлургия» устроила крупного работодателя. Если ты слышала про «белую металлургию» на Челябинском трубопрокатном, то теперь ты понимаешь, где я работаю.
Знаешь, что мне нравится больше всего на южном Урале? Не то, что Челябинск – огромный город. Да, из-за этого я переехал сюда, но честно - пока до конца еще не привык к автомобильному движению на улицах, путаю номера маршруток. Настя, в этой области три тысячи (!!!) озер, сказочные горы, грибные леса. Недавно мы с коллегами сплавлялись по высокогорной реке со смешным названием Ай. Природа - вот что оказалось здесь действительно классным! Видимо, от корней не уйдешь.
Вспоминаю недоумение в глазах друзей, когда они узнали о моем переезде в Челябинск. По слухам, некоторые записали меня в чудаки. Но я знаю тебя, Настя. Мы с тобой из тех, кто ищет новые пространства для развития и кругозора, и (хе-хе) личности. Я нашел свое место. Здесь у меня огромные возможности для нормальной жизни. И я уже убедил своего братца – после школы он приедет сюда учиться. Сейчас выбираем университет, тут их полно. Может, перетяну и родителей. Они здесь уже были и вроде понравилось. Пока молодые, еще можно решаться.
И, да – я уже обзавелся пока не друзьями, но приятелями. И познакомился с Ольгой, подробности пока опущу, чтобы не сглазить...
Пиши! Макс.
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
Новости раздела
- Группа компаний ННК принимает участие во всенародно любимом празднике - Дне тигра
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о нынешнем ВЭФ
- Приятная и долгожданная новость пришла с полей Восточного экономического форума
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке появится новый супермост
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды