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Письмо из Челябинска

21 Декабря 2011, 19:47 | Владивосток

Привет, Настя! Только спустя месяц добрался до ответа на твой последний е-mail. Ты спрашиваешь, как я обосновался в Челябинской области, и мне отчего-то подумалось не то, что у меня все отлично, а то, что у нас с тобой сейчас разные декабри. Вспоминаю нашу зиму с ее порывистым ветром и гололедом. Сейчас в Челябинске нулевая температура, и как говорят местные, до конца декабря будет тепло и солнечно.

Но это, конечно, не главное. Я довольно быстро нашел работу, моя ТОГУшная «металлургия» устроила крупного работодателя. Если ты слышала про «белую металлургию» на Челябинском трубопрокатном, то теперь ты понимаешь, где я работаю.

Знаешь, что мне нравится больше всего на южном Урале? Не то, что Челябинск – огромный город. Да, из-за этого я переехал сюда, но честно - пока до конца еще не привык к автомобильному движению на улицах, путаю номера маршруток. Настя, в этой области три тысячи (!!!) озер, сказочные горы, грибные леса. Недавно мы с коллегами сплавлялись по высокогорной реке со смешным названием Ай. Природа - вот что оказалось здесь действительно классным! Видимо, от корней не уйдешь.

Вспоминаю недоумение в глазах друзей, когда они узнали о моем переезде в Челябинск. По слухам, некоторые записали меня в чудаки. Но я знаю тебя, Настя. Мы с тобой из тех, кто ищет новые пространства для развития и кругозора, и (хе-хе) личности. Я нашел свое место. Здесь у меня огромные возможности для нормальной жизни. И я уже убедил своего братца – после школы он приедет сюда учиться. Сейчас выбираем университет, тут их полно. Может, перетяну и родителей. Они здесь уже были и вроде понравилось. Пока молодые, еще можно решаться.

И, да – я уже обзавелся пока не друзьями, но приятелями. И познакомился с Ольгой, подробности пока опущу, чтобы не сглазить...

Пиши! Макс.

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