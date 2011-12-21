Парусник «Надежда» идет домой

Парусник покинул японский порт Иокогама и направился во Владивосток.

В рамках визита в порт японские и российские курсанты провели молодежный форум «Модель АТЭС». Все время стоянки в Японии на борту «Надежды» работал передвижной Морской исследовательский Центр АТЭС. При его участии здесь состоялась международная конференция «Комплексное освоение Мирового океана как ключевой фактор устойчивого развития стран АТЭС». Приход «Надежды» во Владивосток ожидается 25- 26 декабря.

«Золотой Рог».