Рудневский мост закрыт для движения автомобильного транспорта

Движение по одной из оживленных трасс краевого центра по мосту через долину Первой речки по мосту с улицы Руднева на Выселковую закрыто. Причина – образовавшаяся трещина поперек всего мостового перехода. Поводом открыть движение могут стать результаты работы экспертов. Обещано, что решение должно быть в понедельник, но на момент подписания этого номера «ЗР» такого еще не было.

На въезде на Рудневский мост установлены бетонные блоки. Что творится на площади Баляева в часты пик, каждый горожанин может себе представить.

Мост над долиной Первой речки был невезучим с самого начала. Построенный, он не был принят в эксплуатацию по техническим причинам, его проектировщик (архитектор) был каким-то образом наказан. В городе ходит байка даже об его самоубийстве.

Кстати, в январе 2011 года мост уже заставлял мэрию и краевую администрацию «всерьез обеспокоиться его состоянием». Тогда на нем разошлись от морозов плиты и выпали куски то ли цемента, то ли асфальта. Тогда же в январе «ЗР» интересовался, почему мост считается весьма ненадежным сооружением. Профессор ДВГТУ Виктор ОБЕРТАС припомнил, что в свое время претензии были к глубине, на которую уходят в землю сваи. Их глубина незначительная для моста такой высоты. Но все-таки почти год мост благополучно продержался.

Закрытие его от греха подальше (нам для имиджа города только еще одного ЧП с мостом не хватало, если помнить о пожаре на мосту через Золотой Рог) – решение разумное. Еще более разумным было решение строить дорогу Седанка – Патрокл не так как она почему-то получилась, а как предполагалось по первоначальному варианту, предусмотренному в постановлении.

По словам профессора, члена-корреспондента Российской академии архитектуры и строительных наук Валентина АНИКЕЕВА, по разработанному хабаровским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ» первоначальным проектом над Первой Речкой как раз и планировалось построить новый путепровод, причем дугой.

Вариант дуги был сначала отклонен, а потом вообще дорога пошла лесом. И появилась отличная дорога от Патрокла до Седанки.

Но в одном месте развязали дорожный узел, в другом завязали, крепко-накрепко.

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».