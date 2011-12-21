www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.92 р. 100 JPY: 59.33 р.
EUR: 76.08 р. 10 CNY: 97.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Дороги Владивостока
Распечатать

Рудневский мост закрыт для движения автомобильного транспорта

21 Декабря 2011, 16:20 | Владивосток

Движение по одной из оживленных трасс краевого центра по мосту через долину Первой речки по мосту с улицы Руднева на Выселковую закрыто. Причина – образовавшаяся трещина поперек всего мостового перехода. Поводом открыть движение могут стать результаты работы экспертов. Обещано, что решение должно быть в понедельник, но на момент подписания этого номера «ЗР» такого еще не было.

На въезде на Рудневский мост установлены бетонные блоки. Что творится на площади Баляева в часты пик, каждый горожанин может себе представить.

Мост над долиной Первой речки был невезучим с самого начала. Построенный, он не был принят в эксплуатацию по техническим причинам, его проектировщик (архитектор) был каким-то образом наказан. В городе ходит байка даже об его самоубийстве.

Кстати, в январе 2011 года мост уже заставлял мэрию и краевую администрацию «всерьез обеспокоиться его состоянием». Тогда на нем разошлись от морозов плиты и выпали куски то ли цемента, то ли асфальта. Тогда же в январе «ЗР» интересовался, почему мост считается весьма ненадежным сооружением. Профессор ДВГТУ Виктор ОБЕРТАС припомнил, что в свое время претензии были к глубине, на которую уходят в землю сваи. Их глубина незначительная для моста такой высоты. Но все-таки почти год мост благополучно продержался.

Закрытие его от греха подальше (нам для имиджа города только еще одного ЧП с мостом не хватало, если помнить о пожаре на мосту через Золотой Рог) – решение разумное. Еще более разумным было решение строить дорогу Седанка – Патрокл не так как она почему-то получилась, а как предполагалось по первоначальному варианту, предусмотренному в постановлении.

По словам профессора, члена-корреспондента Российской академии архитектуры и строительных наук Валентина АНИКЕЕВА, по разработанному хабаровским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ» первоначальным проектом над Первой Речкой как раз и планировалось построить новый путепровод, причем дугой.

Вариант дуги был сначала отклонен, а потом вообще дорога пошла лесом. И появилась отличная дорога от Патрокла до Седанки.

Но в одном месте развязали дорожный узел, в другом завязали, крепко-накрепко.

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».

Автор: Ольга Журман
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru