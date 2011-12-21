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Объединит ли Владивосток храмы Света и Тьмы?
О новых проектах во Владивостоке пишут сегодня немало. В обсуждения, что бы такое еще построить на острове Русский после саммита АТЭС, включился профессор ВГУЭС, доктор экономических наук Александр ИСАЕВ. Он предлагает создать на острове - ни много ни мало - Всемирный Духовный Центр. По идее в нем должны соседствовать культовые учреждения всех конфессий мира.
- Александр Аркадьевич, не слишком ли много внимания религии в обществе сегодня вообще?
- Религия (от латинского слова «воссоединение») как деятельность существует не одну тысячу лет. Издревле люди обратили внимание на одну особенность. Их возможности в борьбе за существование возрастали, если они верили в существование Высшей Сущности, которое оказывает влияние на все происходящее в этом мире.
Религия неразрывно связана со сверхестественными явлениями (молитвенное врачевание, проклятие, обретение благодати и т.д.). Однако даже без этих явлений вера в Высшую Силу, загробную жизнь оказывает благотворное воздействие на поведение людей. Вспомните слова одного из героев романа Федора ДОСТОЕВСКОГО «Братья Карамазовы»: «Если Бога нет, то все дозволено». Отсюда концентрационные лагеря, революции, в которых были уничтожены десятки миллионов людей в середине ХХ века… И не случайно, что после падения тоталитаризма в нашей стране многие люди устремились в сферу религии.
- Не слишком ли громко «Всемирный Духовный Центр»? В свое время идея строительства мечети на 3-й Рабочей была не благосклонно воспринята, а тут опять.
- Скажу откровенно. Я буквально кожей ощущаю те «гроздья гнева», которые вызревают в России. Последние два десятилетия – это не только годы Великой криминальной революции. Это еще и годы интеллектуальной и духовной деградации. Годы возникновения национальной разобщенности. Одна из главных задач создания Всемирный Духовного центра как раз и заключается в том, чтобы способствовать росту религиозной и национальной терпимости. Интересу к представителям других религиозных систем, других духовных школ.
- У владивостокцев в городе ощущение перегруженности мигрантами. Идея родилась вовремя? На благодатную ли почву она падает?
- С этим утверждением мне трудно согласиться. Я бывал во многих городах России и скажу, что Владивосток своим отношением к иностранцам приятно отличается даже от наших двух столиц. Владивосток – город интернационалист.
- А что на Русском больше нечего после саммита построить?
- Всемирный Духовный Центр имеет не только духовное, но и экономическое значение. Подумайте о потоке туристов, которые устремятся сюда со всего света. Предлагая идею, я имею в виду ориентацию именно на иностранных туристов. В мире такого проекта еще не было. Причем культовые учреждения иностранные конфессии построят здесь сами и за свои деньги.
- Есть ли у города на это моральное право?
- Владивосток – самый крупный российский город Азиатско-Тихоокеанского региона - общепризнанного экономического центра мира. При этом мы забываем о том колоссальном вкладе, который внесла в историю цивилизации наша страна. Россия всегда славилась своими глобальными проектами. Интерес к России неиссякаем.
Что касается морального права… Если город будет двигаться в направлении духовного развития, то возникнет и моральное право. Посмотрите, как улучшила имидж города даже такая незамысловатая акция как ежегодный кинофестиваль.
И потом будем откровенны. Если у Владивостока есть храм Мамоны – «игорная зона», то есть Храм Тьмы, то по вселенскому закону симметрии должен быть и Храм Света.
Беседовала Ольга ЖУРМАН, "Золотой Рог" - zrpress.ru.
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