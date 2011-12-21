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С начала этого года во Владивостоке установили более 500 новых светильников
Кроме появления светильников в городе заменено 1500 уличных фонарей. Многие из них не ремонтировались последние 40 лет. Специалисты обновляли опоры и кабель, закрепляли новые фонари с энергосберегающими лампами. Они ярче обычных, лучше видны в тумане, а главное - позволяют экономить электроэнергию.
Новые светильники появились на ул.Шошина, Тухачевского, Калинина, Тополевой, Иртышской, Героев «Варяга», Русской, Жигура, Крыгина, Сипягина, Мусоргского, Маковского. Замена старых светильников произошла на ул.Карьерной, Сахалинской, Никифорова, Сафонова, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ, Бестужева, Посьетской.
Напомним, с 2008 года по заданию главы города Игоря Пушкарёва во Владивостоке проводится масштабная работа по восстановлению уличного освещения. Сегодня краевой центр освещает уже около 15 тыс. фонарей, в то время как еще три года назад число горящих светильников едва достигало 3 тысяч. Свет появился в подземных и на наземных пешеходных переходах, что позволило снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Освещены были пришкольные территории и стадионы, площадки детских садов, скверы, парки, меж-квартальные дороги.
Также была сделана подсветка некоторых объектов города, в числе которых – прижелезнодорожный почтамт, Покровский храм, а также телевышка. Расположенная на сопке Орлиной, она сейчас удивляет и радует горожан различными вариантами подсветки. Иллюминация освещает всю конструкцию - от основания до верха - и работает в нескольких режимах. К новому году будут выбраны окончательные варианты для праздников, будней и различных торжественных событий.
Уже сейчас специалисты «Владивостокского предприятия электрических сетей» составляют список улиц, где освещение будет сделано в следующем году. Точно известно, что количество отремонтированных и новых фонарей будет не меньше, чем в 2011.
Кирилл АЛЕКСЕЕВ, «Золотой Рог».
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