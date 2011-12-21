На конкурс "Ирония СО, или С легким PRом!" студенты ДВФУ приходят с зачетками

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря, ZRPRESS. Понимаете, каждый год в декабре студенты ДВФУ выбирают лучший PR-курс. Это у нас такая традиция….

Во Владивостоке 22 декабря, в четверг, в 17.00 в гуманитарном корпусе Дальневосточного федерального университета (ул. Алеутская, 56) в 610-й аудитории состоится ежегодный, шестой по счету, отчетно-зачётный студенческий конкурс "Ирония СО, или С легким PRом!".

По итогам конкурса будет определен самый профессионально подкованный, креативно мыслящий, позитивно настроенный, дружный PR-курс. В соревновании примут участие команды студентов второго и третьего курсов, обучающихся по специальности "Связи с общественностью" (СО) на кафедре массовых коммуникаций Школы гуманитарных наук ДВФУ. Оценивать молодых пиарщиков будут преподаватели ДВФУ, представители СМИ, PR-специалисты и менеджеры известных компаний Владивостока.

«Основная цель конкурса «Ирония СО, или С легким PRом!» - создание единой студенческой PR-команды, дружной и мобильной, способной договариваться и работать на результат. Научить работе в команде только в ходе лекций по курсу "Особенности корпоративных PR-технологий" сложно, заставить дружить – невозможно… А когда ставится задача показать и доказать, что вы, например, второй курс (а им всегда тяжелее в конкурсе), уже владеете навыками по специальности, а главное – умеете думать коллективной головой, студентам приходится не разбегаться в разные стороны после лекций, а в течение пары недель уж точно общаться и вместе творить, и это самое ценное, - подчеркивает организатор конкурса Марина Божко, старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций Школы гуманитарных наук ДВФУ, заместитель главного редактора газеты "Золотой Рог". - Кроме того, это отличная возможность для студентов получить желанный зачет по предмету, не заучивая скучных конспектов».

К конкурсу второй и третий курс готовят домашнее задание – визитную карточку, разрабатывая название команды, логотип, слоган, миссию, корпоративную конституцию, гимн, фирменную "окраску". Группа поддержки должна блеснуть слаженным умением поболеть за своих.

Проведение зачета в форме "себя показать и других посмотреть" помогает молодым специалистам лучше разобраться в особенностях своей профессии. Задания конкурса предполагают пятиминутное решение поставленной PR-задачи, причем довольно непростой. В 2010 году команда «СОстав» сотворила и воплотила сценарий рекламного ролика в конкурсном задании "PRодаем PRодукт PRиморского PRоизводителя" для генерального партнера конкурса ГК «Славда». Этот живой "ролик" и привел третий курс к победе.

В прошлом году основными темами для конкурсных заданий стали круглые даты - 150-летие Владивостока, 50-летие журналистского образования на Дальнем Востоке и 5-летие самого конкурса «Ирония СО, или С легким PRом!». Какие PR-задачи будут поставлены в этом году, команды узнают в ходе соревнования, 22 декабря, на импровизированной сцене учебной аудитории.

Стоит отметить, что конкурс «Ирония СО, или С легким PRом!» за пять лет стал своеобразной ярмаркой «живых PR-резюме», на которой потенциальные работодатели могут отметить способных студентов-практиков, владеющих теоретическими знаниями и умеющих их применять, и пригласить к себе на работу.

Ежегодная PRофессиональная дуэль носит дружеский характер, поддерживая связь курсов и целых PR-поколений бывшего факультета журналистики. В этом году по традиции конкурс начнется с передачи эстафетного атрибута от будущих выпускников, студентов пятого курса, – четвертому, на чьи плечи ляжет почетный груз переселения кафедры массовых коммуникаций Школы гуманитарных наук ДВФУ на остров Русский.

Итак, встречаемся 22 декабря, в четверг, в 17.00 в гуманитарном корпусе Дальневосточного федерального университета (ул. Алеутская, 56), в 610-й аудитории, где состоится VI студенческий конкурс "Ирония СО, или С легким PRом!".

Приглашаются все желающие! Будущие абитуриенты Школы гуманитарных наук ДВФУ (с родителями) и выпускники (со своими детьми), работодатели (с вакансиями) и политики и общественные деятели (со своими идеями), владивостокцы и гости приморской столицы с новогодним настроением!