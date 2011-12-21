Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На конкурс "Ирония СО, или С легким PRом!" студенты ДВФУ приходят с зачетками
ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря, ZRPRESS. Понимаете, каждый год в декабре студенты ДВФУ выбирают лучший PR-курс. Это у нас такая традиция….
Во Владивостоке 22 декабря, в четверг, в 17.00 в гуманитарном корпусе Дальневосточного федерального университета (ул. Алеутская, 56) в 610-й аудитории состоится ежегодный, шестой по счету, отчетно-зачётный студенческий конкурс "Ирония СО, или С легким PRом!".
По итогам конкурса будет определен самый профессионально подкованный, креативно мыслящий, позитивно настроенный, дружный PR-курс. В соревновании примут участие команды студентов второго и третьего курсов, обучающихся по специальности "Связи с общественностью" (СО) на кафедре массовых коммуникаций Школы гуманитарных наук ДВФУ. Оценивать молодых пиарщиков будут преподаватели ДВФУ, представители СМИ, PR-специалисты и менеджеры известных компаний Владивостока.
«Основная цель конкурса «Ирония СО, или С легким PRом!» - создание единой студенческой PR-команды, дружной и мобильной, способной договариваться и работать на результат. Научить работе в команде только в ходе лекций по курсу "Особенности корпоративных PR-технологий" сложно, заставить дружить – невозможно… А когда ставится задача показать и доказать, что вы, например, второй курс (а им всегда тяжелее в конкурсе), уже владеете навыками по специальности, а главное – умеете думать коллективной головой, студентам приходится не разбегаться в разные стороны после лекций, а в течение пары недель уж точно общаться и вместе творить, и это самое ценное, - подчеркивает организатор конкурса Марина Божко, старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций Школы гуманитарных наук ДВФУ, заместитель главного редактора газеты "Золотой Рог". - Кроме того, это отличная возможность для студентов получить желанный зачет по предмету, не заучивая скучных конспектов».
К конкурсу второй и третий курс готовят домашнее задание – визитную карточку, разрабатывая название команды, логотип, слоган, миссию, корпоративную конституцию, гимн, фирменную "окраску". Группа поддержки должна блеснуть слаженным умением поболеть за своих.
Проведение зачета в форме "себя показать и других посмотреть" помогает молодым специалистам лучше разобраться в особенностях своей профессии. Задания конкурса предполагают пятиминутное решение поставленной PR-задачи, причем довольно непростой. В 2010 году команда «СОстав» сотворила и воплотила сценарий рекламного ролика в конкурсном задании "PRодаем PRодукт PRиморского PRоизводителя" для генерального партнера конкурса ГК «Славда». Этот живой "ролик" и привел третий курс к победе.
В прошлом году основными темами для конкурсных заданий стали круглые даты - 150-летие Владивостока, 50-летие журналистского образования на Дальнем Востоке и 5-летие самого конкурса «Ирония СО, или С легким PRом!». Какие PR-задачи будут поставлены в этом году, команды узнают в ходе соревнования, 22 декабря, на импровизированной сцене учебной аудитории.
Стоит отметить, что конкурс «Ирония СО, или С легким PRом!» за пять лет стал своеобразной ярмаркой «живых PR-резюме», на которой потенциальные работодатели могут отметить способных студентов-практиков, владеющих теоретическими знаниями и умеющих их применять, и пригласить к себе на работу.
Ежегодная PRофессиональная дуэль носит дружеский характер, поддерживая связь курсов и целых PR-поколений бывшего факультета журналистики. В этом году по традиции конкурс начнется с передачи эстафетного атрибута от будущих выпускников, студентов пятого курса, – четвертому, на чьи плечи ляжет почетный груз переселения кафедры массовых коммуникаций Школы гуманитарных наук ДВФУ на остров Русский.
Итак, встречаемся 22 декабря, в четверг, в 17.00 в гуманитарном корпусе Дальневосточного федерального университета (ул. Алеутская, 56), в 610-й аудитории, где состоится VI студенческий конкурс "Ирония СО, или С легким PRом!".
Приглашаются все желающие! Будущие абитуриенты Школы гуманитарных наук ДВФУ (с родителями) и выпускники (со своими детьми), работодатели (с вакансиями) и политики и общественные деятели (со своими идеями), владивостокцы и гости приморской столицы с новогодним настроением!
Новости тематики
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
- Экологический праздник пройдет во Владивостоке в это воскресенье
- Владивосток впервые посетит японский парусник "Kaiwo Maru"
- Жителей и гостей краевой столицы приглашают на арт-фестиваль
Новости раздела
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
- У Владивостока снова нет места для мусора
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы