Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…

Экс-мэр Владивостока все рассказал в посте в соцсетях

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв разместил пост в соцсетях. На этот раз пост посвящен спорткомплексу «Фетисов-Арена», который в свое время лишился этого названия на фасаде, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Во время подготовки Владивостока к Саммиту АТЭС-2012 в городе появился концертно-спортивный комплекс «Фетисов-Арена», который назвали в честь легендарного хоккеиста (и на тот момент сенатора от Приморского края) Вячеслава Александровича Фетисова.

Сложно найти объяснение этому решению, но, наверное, Владимиру Миклушевскому лавры Фетисова не давали покоя, и он дал поручение снять с фасада арены фамилию спортсмена и переименовать её.

Насколько я помню, Вячеслав Александрович непосредственно курировал создание хоккейного клуба «Адмирал». Да и вообще, имя такого прославленного человека, олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, обладателя Кубка Стэнли и других многочисленных наград - это лучшее, что можно придумать для домашней арены спортивного клуба.

В новостях прочёл, что прежнее название вернётся на своё место в ближайшее время. Поддерживаю! И пусть оно будет в помощь «адмиральцам».