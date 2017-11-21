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Во Владивостоке ночью возможен мокрый снег
На дорогах ожидается гололедица, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Сегодня, 21 ноября, с Кореи на акваторию Японского моря сместится антициклон, но его гребень по-прежнему будет определять погоду Приморья. Осадков не ожидается. Южный ветер принесет теплый воздух, максимальная температура воздуха −3…−10 °C, на юге −2…+3 °C.
Во Владивостоке до полудня было солнечно. Во второй половине дня ожидается увеличение облачности, но обойдется без осадков. Юго-восточный ветер во второй половине дня посвежеет и вечером усилится. Воздух прогреется до 0…−2 °C.
Завтра днем с северо-восточных провинций Китая на юг Хабаровского края и север Приморья выйдет циклонический вихрь. Ночью облачность фронтальных разделов циклона накроет большую часть края. Местами начнутся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Потеплеет, минимальная температура −5…−14 °C, на юге +3…−2 °C. Северо-восточные районы останутся под влиянием гребня антициклона, здесь воздух выхолодится до −20 °C. Днем в отдельных районах пройдут небольшие и умеренные осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром на дорогах гололедица. Во второй половине дня начнутся прояснения, столбики термометров поднимутся выше нуля, +1…+6 °C, на северо-востоке прохладнее, 0…−7 °C.
Во Владивостоке ночью возможны слабые осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер свежий. Температура воздуха около нуля. Днем переменная облачность, без осадков. Вечером усилится северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха +3…+5 °C.
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