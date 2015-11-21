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"Маны" во Владивостоке встают на прикол

21 Ноября 2015, 15:41 | Владивосток

…Еще семь-восемь лет назад Владивосток фактически не имел собственного муниципального автотранспорта. В собственность города ВПОПАТ-1 был возвращен в конце 2009 года, но к тому времени материально­техническая база предприятия была фактически уничтожена, а комплекс зданий в районе ул. Корнилова находился в долгосрочной аренде у коммерческой организации, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

За два последующих года новому руководству предприятия удалось улучшить финансовую ситуацию и отремонтировать производственную базу, а в 2011-2012 годах для ВПОПАТ-1 были приобретены новые автобусы немецкой фирмы «MAN», ныне работающие на 15-ом и 98-ом маршрутах. Однако сейчас МУП стабильно работает в убыток, а треть немецких автобусов стоит «на приколе». Общий долг компании уже достиг десятков миллионов рублей, в том числе задолженность по НДФЛ составляет около 10 млн руб., еще 24 млн руб. ВПОПАТ должен Пенсионному фонду.

Как доложил во время недавнего заседания в гордуме, посвященной ситуации на предприятии, нынешний директор ВПОПАТа Андрей ПИЛИПЧУК, если по итогам апреля-сентября 2014 года наблюдался рост финансовых показателей компании к аналогичному периоду 2013 года (плюс 24 млн руб.), то в апреле-сентябре 2015 года наблюдается падение доходов от основного вида деятельности. Главной причиной такой ситуации директор МУПа назвал простой части немецких «Манов»: с начала эксплуатации в 2012 году в них заливали некачественное топливо, что быстро привело к износу двигателей. По этому поводу правоохранительными органами проводится проверка. Но поскольку использование некачественного топлива не является гарантийным случаем, дорогостоящий ремонт двигателя сегодня возможен только за счет средств предприятия. За последние два года восстановлен ресурс двигателя примерно на половине машин, но по финансовым причинам ремонтировать получается лишь один-два автобуса в месяц. В итоге сейчас на маршрутах работают только 36 из 53 автобусов этой марки.

Имеется и дефицит водителей – их средняя зарплата составляет всего 29 тыс. руб. Возможно, что именно поэтому на предприятии существует проблема «присвоения» части выручки водителями.  Ежемесячный объем таких «бонусов», которые водители кладут себе в карман, Андрей Пилипчук оценил в 5 млн руб. Бороться с этим явлением руководство МУП планирует с помощью установки в автобусах кэш-боксов и видеокамер, но эта система заработает в полную силу только в 2017 году.

По словам Пилипчука, одним из мероприятий по сокращению издержек стало объединение в 2015 году МУП ВПОПАТ-1, МУП ВПАТП-3 и МУП «Парковки и стоянки». Так, если раньше ряд услуг по обслуживанию транспорта ВПАТП-3 оказывался сторонними организациями, то теперь автопарк предприятия обслуживается на базе МУП ВПОПАТ-1. Еще один ресурс для роста доходов - более рациональное использование имущества и материально-технической базы предприятия. Сегодня ВПОПАТ зарабатывает за счет оказания услуг по техническому обслуживанию, мойке и шиномонтажу коммерческих автобусов, сдачи в аренду 4 туристических автобусов, а также сдачи в аренду помещений.

Тем не менее, даже при условии реализации всех намеченных мер ежемесячный убыток предприятия при сохранении нынешнего тарифа удастся снизить до 1,5 млн руб. только к 2018 году. О работе «в плюс» пока речи не идет. Экономически обоснованный тариф, согласно расчетам руководства ВПОПАТ, составляет 42 руб. за поездку, но понятно, что в нынешних условиях власти на такой резкий скачок не пойдет.

Начальник управления транспорта администрации Владивостока Олег ДЕМИН рассказал, что сегодня муниципальное предприятие продолжает нести повышенную социальную нагрузку по сравнению с коммерсантами: периодически по просьбам граждан открываются новые маршруты, на которые ставят автобусы МУП, а кроме того, ВПОПАТ работает на протяженных маршрутах на о. Русский.

- Вместе с тем, говорить о том, что коммерческие компании ездят на прибыльных маршрутах, а мы «подбираем объедки», некорректно. Конкурсы на право перевозки пассажиров проводятся на справедливых условиях: каждый лот включает в себя не только прибыльные маршруты, но и один-два социальных, которые практически не приносят прибыли. Коммерсанты иногда даже жалуются, что мы их обижаем, - пояснил чиновник.

Показательно, что к заседанию, где обсуждался вопрос о ситуации на муниципальном автобусном предприятии, проявили интерес члены не только бюджетного комитета Думы Владивостока, но и комитетов по социальной политике и городскому хозяйству. Своим решением депутаты поручили администрации города к началу декабря подготовить подробный план вывода ВПОПАТ-1 из кризиса и развития предприятия, рассчитанный на срок до 2018 года.

Артем СТРОГИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: впопат  муниципальный транспорт  автобус 



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Комментарии

  • Псевдоним19:24, 21.11.2015#

    Водители??? Че за бред! Как они могли угробить? Может им надо было не ездить вообще? Никогда в городе не видел пикируещего мана, наверное единственные культурные водители. Директор впопат статью заказал? обслуживал в своей старой конторе и лил в них говно может?

  • vasya11:03, 22.11.2015#

    Сами водилы говорят, что все эти втридорога купленные автобусы (Маны и Фольксвагены) полный отстой, ломаются почти как Жигуль. Корейские намного лучше. Предполагаю, что за Маны и Фольксвагены дают откат больше.

  • Бензоколонка19:25, 21.11.2015#

    Пусть не свистит про топливо, оно у нас уже ЕВРО-5! ГЫ! С 2016 года даже ввоз авто классом ниже - запрещен!

  • Псевдоним23:44, 21.11.2015#

    Скорее всего закупали соляру корабельную по дишману. Вот и результат.

  • babai07:09, 23.11.2015#

    Эт точно и где они нашли некачественное топливо если на заправках цены на него каждые 3 дня поднимают, оно СУПЕР качественное!!! говно столько стоить не может!!!

  • Псевдоним21:41, 21.11.2015#

    зачёт

  • Псевдоним04:08, 22.11.2015#

    зачет

  • Ник19:53, 21.11.2015#

    Чего непонятного? Очередная статья, готовящая народ к повышению платы за проезд.

  • vvs19:58, 21.11.2015#

    а кто же был инициатором покупки именно Манов? на которые запчасти на порядок дороже чем на корейцев, да ещё и поставляет вроде как всего одна контора, приближённая к местным властьимущим:)

  • Псевдоним21:55, 21.11.2015#

    Пилипчук бывший директор Ман сервиса Владивосток, и один из учредителей)

  • Псевдоним23:15, 21.11.2015#

    А как вы хотели??? Самй богатый мэр. . .

  • Впопат20:07, 21.11.2015#

    внимание вопрос:впопат 36 автобусоввыносят в месяц по 5000000 рубна 1 автобус допустим 2 водилыответ каждый водила выносит около 70000 ркуда подавать заявление я хочу работать там

  • Впопат20:07, 21.11.2015#

    внимание вопрос:впопат 36 автобусоввыносят в месяц по 5000000 рубна 1 автобус допустим 2 водилыответ каждый водила выносит около 70000 ркуда подавать заявление я хочу работать там

  • Псевдоним20:44, 21.11.2015#

    Я тут прикинул и решил что мне экономически выгоднее вообще отказаться от общественного автотранспорта и добираться на работу и с работы пешком. Вот прикол-то будет.

  • Dmitry21:24, 21.11.2015#

    Ублюдки ! Вас жаба давит оплачивать работу кондукторов ? Придумываете какие-то дорогие новшества ? 42 рубля ? Да вы там, твари, вообще берегов не видите ? Казнить прелюдно всё руководство !!!!!!

  • 36222:03, 21.11.2015#

    МАНы супер надежные двигатели, но требуют супер грамотных спецов при обслуживании, узбекчурктаджикмех не пойдет.

  • наблюдательј22:16, 21.11.2015#

    очередное отмытие бабла. это ж надо додуматься в приморье, где рядом япония (ладно отбросим - правый руль нельзя), поставить дорогущие немецкие автобусы. но корея!!! рядом, что нельзя было корейские поставить? да накрайняк - новые русские поставить, все дешевле в обслуге были бы.

  • Олег23:30, 21.11.2015#

    Покупали уже русские. На угольную возили. И двух лет не выдержали. .

  • Гость22:47, 21.11.2015#

    Сколько можно дурить население?

  • Зол!23:18, 21.11.2015#

    За 42 рэ они должны нас возить с дрессированными медведями, цыганами и блинами с вареньем.

  • Псевдоним23:42, 21.11.2015#

    Про балалайку и водку забыл.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ23:36, 21.11.2015#

    ну, как всегда стрелочников нашли, это водители оказывается, и техники! вот, только это. а остальное у нас все ништяк, и топливо, главное зае. . . тые дороги!

  • Олег23:59, 21.11.2015#

    А нех на островной Роснефти заправляться. . .

  • Псевдоним01:05, 22.11.2015#

    Пилипчук - "известный спец", его даже к конюшне подпускать нельзя)))

  • Skunk03:16, 22.11.2015#

    А что вы, господа, хотели от гастарбайтеров?:)

  • Читающий09:37, 22.11.2015#

    А есть ещё китайские автобусы, на них сотни миллионов китайцев ездят и ничего. Я вно они дешевле МАНов и запчасти под боком.

  • Олег10:11, 22.11.2015#

    И китайские были. И года не отходили. Один вообще самовоспламенился на маршруте.

  • Псевдоним09:41, 22.11.2015#

    Надо нашего мэра в Петропавловск отправить, там и автобусы ходят и дорого чистят

  • 1234512:10, 22.11.2015#

    Неплохо бы и по Хабаровску прогуляться.

  • Iliya07:19, 23.11.2015#

    обоснованный тариф, согласно расчетам руководства ВПОПАТ, составляет 42 руб. за поездку. . . " Так в чем проблема, пусть поднимают прожиточный мин. в 5 раз. ЗП в 6 раз и будем вам счастье и обоснованный тариф! Или хотите по принципу обос. . Р. . атья и не надуться?! Цены на все растут не по дням а по часам, а доходы населения на уровне ставки 30 рэ. за одну зеленую единицу, или вы умники все думаете что считать только вы умеете?!

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