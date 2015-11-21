"Маны" во Владивостоке встают на прикол

…Еще семь-восемь лет назад Владивосток фактически не имел собственного муниципального автотранспорта. В собственность города ВПОПАТ-1 был возвращен в конце 2009 года, но к тому времени материально­техническая база предприятия была фактически уничтожена, а комплекс зданий в районе ул. Корнилова находился в долгосрочной аренде у коммерческой организации, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

За два последующих года новому руководству предприятия удалось улучшить финансовую ситуацию и отремонтировать производственную базу, а в 2011-2012 годах для ВПОПАТ-1 были приобретены новые автобусы немецкой фирмы «MAN», ныне работающие на 15-ом и 98-ом маршрутах. Однако сейчас МУП стабильно работает в убыток, а треть немецких автобусов стоит «на приколе». Общий долг компании уже достиг десятков миллионов рублей, в том числе задолженность по НДФЛ составляет около 10 млн руб., еще 24 млн руб. ВПОПАТ должен Пенсионному фонду.

Как доложил во время недавнего заседания в гордуме, посвященной ситуации на предприятии, нынешний директор ВПОПАТа Андрей ПИЛИПЧУК, если по итогам апреля-сентября 2014 года наблюдался рост финансовых показателей компании к аналогичному периоду 2013 года (плюс 24 млн руб.), то в апреле-сентябре 2015 года наблюдается падение доходов от основного вида деятельности. Главной причиной такой ситуации директор МУПа назвал простой части немецких «Манов»: с начала эксплуатации в 2012 году в них заливали некачественное топливо, что быстро привело к износу двигателей. По этому поводу правоохранительными органами проводится проверка. Но поскольку использование некачественного топлива не является гарантийным случаем, дорогостоящий ремонт двигателя сегодня возможен только за счет средств предприятия. За последние два года восстановлен ресурс двигателя примерно на половине машин, но по финансовым причинам ремонтировать получается лишь один-два автобуса в месяц. В итоге сейчас на маршрутах работают только 36 из 53 автобусов этой марки.

Имеется и дефицит водителей – их средняя зарплата составляет всего 29 тыс. руб. Возможно, что именно поэтому на предприятии существует проблема «присвоения» части выручки водителями. Ежемесячный объем таких «бонусов», которые водители кладут себе в карман, Андрей Пилипчук оценил в 5 млн руб. Бороться с этим явлением руководство МУП планирует с помощью установки в автобусах кэш-боксов и видеокамер, но эта система заработает в полную силу только в 2017 году.

По словам Пилипчука, одним из мероприятий по сокращению издержек стало объединение в 2015 году МУП ВПОПАТ-1, МУП ВПАТП-3 и МУП «Парковки и стоянки». Так, если раньше ряд услуг по обслуживанию транспорта ВПАТП-3 оказывался сторонними организациями, то теперь автопарк предприятия обслуживается на базе МУП ВПОПАТ-1. Еще один ресурс для роста доходов - более рациональное использование имущества и материально-технической базы предприятия. Сегодня ВПОПАТ зарабатывает за счет оказания услуг по техническому обслуживанию, мойке и шиномонтажу коммерческих автобусов, сдачи в аренду 4 туристических автобусов, а также сдачи в аренду помещений.

Тем не менее, даже при условии реализации всех намеченных мер ежемесячный убыток предприятия при сохранении нынешнего тарифа удастся снизить до 1,5 млн руб. только к 2018 году. О работе «в плюс» пока речи не идет. Экономически обоснованный тариф, согласно расчетам руководства ВПОПАТ, составляет 42 руб. за поездку, но понятно, что в нынешних условиях власти на такой резкий скачок не пойдет.

Начальник управления транспорта администрации Владивостока Олег ДЕМИН рассказал, что сегодня муниципальное предприятие продолжает нести повышенную социальную нагрузку по сравнению с коммерсантами: периодически по просьбам граждан открываются новые маршруты, на которые ставят автобусы МУП, а кроме того, ВПОПАТ работает на протяженных маршрутах на о. Русский.

- Вместе с тем, говорить о том, что коммерческие компании ездят на прибыльных маршрутах, а мы «подбираем объедки», некорректно. Конкурсы на право перевозки пассажиров проводятся на справедливых условиях: каждый лот включает в себя не только прибыльные маршруты, но и один-два социальных, которые практически не приносят прибыли. Коммерсанты иногда даже жалуются, что мы их обижаем, - пояснил чиновник.

Показательно, что к заседанию, где обсуждался вопрос о ситуации на муниципальном автобусном предприятии, проявили интерес члены не только бюджетного комитета Думы Владивостока, но и комитетов по социальной политике и городскому хозяйству. Своим решением депутаты поручили администрации города к началу декабря подготовить подробный план вывода ВПОПАТ-1 из кризиса и развития предприятия, рассчитанный на срок до 2018 года.

Артем СТРОГИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.