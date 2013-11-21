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Во Владивостоке новая дорога соединит город с о. Елена и о. Русским
Рабочее совещание по проработке проекта строительства автодороги вдоль Амурского залива (ВКАД) провел 20 ноября глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Это уже третье заседание рабочей группы, в ходе которого специалисты более детально обсудили возможные варианты трассировки новой магистрали, которая пройдёт от транспортной развязки в районе Седанки до Эгершельда и далее на о.Елена и о. Русским.
В обсуждении возможных вариантов строительства новой магистрали приняли участие первый заместитель главы администрации города Константин Лобода, председатель Думы города Елена Новицкая, заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, главный архитектор Владивостока Анатолий Мельник, директор филиала ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» во Владивостоке Игорь Скороходов, профессор архитектуры Валентин Аникеев, генеральный директор ОАО «Приморгражданпроект» Евгений Мельников и другие специалисты в области архитектуры, строительства и эксплуатации дорог, экологии.
Компания «Гипростроймост», занимающаяся предпроектной проработкой вариантов прохождения трассы, представила доработанные, с учётом ранее вынесенных замечаний, схемы. Специалисты пришли к единому мнению и определились с коридорами прохождения трассы от мыса Щетининой (район Казанского моста) до Токаревского маяка и далее с мостовыми переходами на остров Елены и остров Русский, а также от мыса Кунгасный до Второй Речки.
«Сейчас нам необходимо определиться с очередностью реализации проекта. Проспект 100-летия Владивостока задыхается, главная магистраль не справляется с потоком транспорта, а альтернативы нет. Считаю, что первым этапом должно быть строительство трассы от Второй Речки до мыса Кунгасный, - подчеркнул глава города Игорь Пушкарёв, - Параллельно необходимо решить задачу с выводом большегрузного транспорта на трассу«пос.Новый – Де-Фриз – Седанка - Патрокл», тем самым исключив движение грузовиков по центру. Это возможно при реализации второго этапа строительства – от Казанского моста, через Токаревский маяк на остров Елены и Русский».
Проект строительства ВКАД – перспективный план, стратегия развития транспортной инфраструктуры Владивостока на долгие годы. Подводя итоги совещания глава города Игорь Пушкарёв напомнил собравшимся о решении повседневных задач, модернизации и развитии существующих дорог и поставил задачу доработать концепцию ВКАД с учетом работ по улучшению существующей улично-дорожной сети.
«Параллельно с решением стратегической задачи, поручаю прорабатывать возможные варианты организации дополнительных проездов, прежде всего, в центральной части Владивостока. Посмотрите, где можно расширить существующие дороги, где с минимальными затратами организовать проезд», - отметил глава Владивостока Игорь Пушкарёв.
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Комментарии
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так говорил заратустра23:31, 21.11.2013#
Надо развиваться в сторону Артема, Уссурийска, Находки, то есть на материк, а не двигать в сторону островов, усугубляяя проблемы. Может быть еще до Японии хотите мосты построить? Постройте пока хотя бы одно судно в Большом Камнею А так доить страну на мосты большого ума не надо.
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Робин Бэд08:41, 22.11.2013#
вот вы все видели открытки начала XX века где изображался будущий мост через Золотой рог. Так вот и наши далекие потомки будут смотреть на этот проект и говорить, надо же вот о чем мечтали предки в 2013 г. и наконец через столько лет начали воплощение этого в жизнь.
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Псевдоним08:49, 22.11.2013#
Да, на этом покончат с оставшимися пляжами вдоль Амурского залива. Возле Хайата-больше нет зоны отдыха, сейчас еще загадят возле ДВИМУ пляж и на Маяке. А про строительство на Эгершельде - это вообще отдельная тема. Как с ума посходили, лепят эти коробки. Кто выдает разрешение на это безобразие?
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Псевдоним08:59, 22.11.2013#
Сдается мне, что это очередной выcep ПИСа из серии "50 детских садов". Город подобное строительство не потянет: у нас в стране один километр дороги стОит больше, чем сбитый самолет. А тут еще речь идет о дороге частично на воде. Там вообще ценник шкалить будет. Плюс еще сравниетльно (например с западом) высокие цены нашего региона. Государство повторно вкладываться в один и тот же город не станет (итак считай на саммит вложились неплохо). У края тоже своих расходов хватает и лишних миллиардов нет. Инвесторы (в случае с платным вариантом дороги) тоже не станут бабло терять, т. к. идея явно не окупится, одно только дальнейшее содержание будет в убыток вгонять, поскольку у нас народ платить не любит (на примере парковок и ночных стоянок это хорошо заметно) и будет ездить по бесплатным дорогам. Одним словом - очередное нае. алово народа. На пиар много денег не нужно: купили карту, увеличили, распечатали, нарисовали линию, собрали народ, показали по ТВ (тема интересная, пипл любит подобное хавать). На этом к сожалению все и закончится. Еще полгода тема с "рабочими группами" поживет, потом заглохнет. Потом еще через год всплывет и опять заглохнет (уже окончательно).
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Горожанин09:38, 22.11.2013#
Сколько было скептицизма, когда говорили о мостах через Золотой и тем более на Русский. И вот, ездим, и уже забыли, как слюной брызгали. Все начинается с обсуждения и детального разбора, каждая мелочь оговаривается. Команда подобралась очень авторитетная, и очень хочется, чтобы все, что задумано, обязательно получилось! И все, адекватно думающие горожане, понимают, насколько необходима городу объездная дорога.
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Александр20:09, 22.11.2013#
Федеральное финансирование было только на строительство моста на о. Русский. Заказчиком застройщиком было ФГУ ДСД "Владивосток" далее ФКУ ДСД "Владивосток. Заказчиком-застройщиком моста через "Золотой рог" - Приморская администрация. Не знаете молчите в тряпочку.
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златые купола09:49, 22.11.2013#
Город окончательно повис на шее Москвы, все управление городом сводится к одному - выманить побольше денег у федералов. О том, чтоб самим заработать на такие проекты, нет даже речи. Если эта дорога нужна для портовиков, пусть они и строят. Не надо говорить, что у них денег нет, посмотрите на их годовые отчеты. . . Любите строитеть высотки на Эгершельде - пусть строители участвуют деньгами в развитии транспортной системы Эгершельда. Скажите, что цена квадратного метра жилья вырастет? Законодательно умерьте их аппетиты. Себестоимость жилья реально не более 700$/кв. м, а "типа элитнава" - 1000$/кв. м. Вы ни работать, ни зарабатывать не умеете. Посмотрите на Питер, на Казань, Новосибирск, в конце концов. . . Почему у них все получается? Стыдно.
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Читатель09:52, 22.11.2013#
Умный народ, что уж говорить про решение об отправке контейнеров с Эгершельда через Русский !!!Господа, решение лежит на поверхности и к сожалению не находится во власти города. Дайте порту площадку на Угловке. Пусть они вывозят свои контейнеры не складируя сразу составами на Угловку и уже таможат и сортируют там. Все есть. Кроме мозгов. . . А ВКАД конечно строить надо. Хотя я бы для начала достроил неполучившийся кусок дороги Снеговая - шамаровская трасса, дабы все видели маленький личный результат, а не присутствие на чужих стройках века.
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Креведко11:22, 22.11.2013#
В заметке нет ни слова об источниках финансирования. Мэрия до сих пор в долгах, как в шелках по судебным искам. Спонсоры пока на горизонте не наблюдаются, из Москвы деньги могут дать только под будущий саммит и межгалактический конгресс. Так что пока всерьез говорить о том, что эта дорога там чего-то соединит просто смешно. Очередное троло-ло-ло от ПИСа.
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Главврач 11:42, 22.11.2013#
Обращаюсь к жителям Владивостока. Из нашей больницы сбежала группа опасных психов, госпитализированных с диагнозом "острая шизофрения" после того как были замеченными купающимися в черте города Владивостока. Характеризуются огромной любовью к стоянию в пробках и вдыханию выхлопных газов. В настоящее время эти опасные психи были замеченны в интернет- пространстве города.
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еее12:38, 22.11.2013#
Хотелось бы для начала пожелать господину Пушкареву достроить дорогу со снеговой на горностай. Даже для этой трассы не нашлось у города денег, кто же даст на объездную дорогу. А что касается порта то действительно самый дешевый вариант вывозить контейнеры за город по железной дороге, а там уже перерабатывать автомобильным транспортом. Лучше построить низководный мост на п. о. Песчанный и начать осваивать другой берег. Строить новый город. Но это нашим временщикам не нужно.
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Псевдоним13:20, 22.11.2013#
Город у моря - без возможности выхода жителей к побережью - это, конечно, круто! Мало того, что продолжаем засирать море без очистных сооружений (их-то когда до ума доводить будем?!), так еще и последних кусочков пляжей (пусть и без возможности купаться, так хоть у воды на солнышке погреться) лишимся. . . Хотя, зачем населению гарантированное конституцией право на доступ к прибрежной полосе и водоемам, если скоро по соседству построят супер-мега-могильник для радиоактивных отходов - тогда лучше на улице без костюма защиты вообще не появляться. Под Находкой пляжи "убили" угольным терминалом, под Владиком закатают в асфальт (предварительно изрыв, как у нас это делается, еще метров по 200 окрестностей по всей протяженности вдоль дороги) - остаются застроенные шаурмячными по самое нехочу Шамора и Муравьиная, которые всех желающих не вмещают уже давно, и изговняканная под игорную зону бухта Черепашек. И как вариант - пляжи наших зарубежных соседей, которые как раз на развитии туризма реально делают деньги - в отличие от наших только болтать гораздых об этом политиканов.
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Большой брат13:33, 22.11.2013#
Наш мэр-идиот! Он хочет бюджет города зарыть в землю!Пушкарёв, я тебе навскидку с десяток альтернативных дорог назову, не задумываясь. Они есть, они просто, ремонта требуют. Это будет дешевле гораздо, а эфект тот-же!!!!!!! Сэкономленные деньги можно было-бы с умом потратить! А не на откаты ВКАД!
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Мечтатель14:24, 22.11.2013#
Выше сказано о тоннелях. для Вл-ка это актуально с его рельефом. В Московском метро врубовая машина проходит 8 метров в смену. Эти комбайны могли бы врубиться с Пушкинской на Некрасовскую, с 3й Рабочей с выходом на Поликлинику, с Днепровской с выходом на Китай город и Выселковую, Горностай. и т. д. Сопок у нас много!
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киборг17:33, 22.11.2013#
личное мнение: нужен мост с эгера на чуркин- многие бы в центр месяцами не показывались, опять же фуры пошли бы сразу через калинина на трассу. но! калинина переделать надо, развязки обещанные построить, и обязательно дорогу снеговая-горностай со съездами. вариант с Еленой не канает: это Два моста, километраж, да и острова жалко на самом деле.
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Ну да ну да! На Посьетской осенью меняли трубы отопления ну и почему ж сразу не сделать парковочные места или расширить дорогу за счет несуществующего газона!! Жители соседних домов подписи собирали и по офисам ходили !!!! А сегодня асфальт кидают на мокрую землю!!! Интересно сколько тот асфальт пролежит?!!!!