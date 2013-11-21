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Во Владивостоке новая дорога соединит город с о. Елена и о. Русским

21 Ноября 2013, 15:35 | Владивосток

Рабочее совещание по проработке проекта строительства автодороги вдоль Амурского залива (ВКАД) провел 20 ноября глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Это уже третье заседание рабочей группы, в ходе которого специалисты более детально обсудили возможные варианты трассировки новой магистрали, которая пройдёт от транспортной развязки в районе Седанки до Эгершельда и далее на о.Елена и о. Русским.

В обсуждении возможных вариантов строительства новой магистрали приняли участие первый заместитель главы администрации города Константин Лобода, председатель Думы города Елена Новицкая, заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, главный архитектор Владивостока Анатолий Мельник, директор филиала ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» во Владивостоке Игорь Скороходов, профессор архитектуры Валентин Аникеев, генеральный директор ОАО «Приморгражданпроект» Евгений Мельников и другие специалисты в области архитектуры, строительства и эксплуатации дорог, экологии.

Компания «Гипростроймост», занимающаяся предпроектной проработкой вариантов прохождения трассы, представила доработанные, с учётом ранее вынесенных замечаний, схемы. Специалисты пришли к единому мнению и определились с коридорами прохождения трассы от мыса Щетининой (район Казанского моста) до Токаревского маяка и далее с мостовыми переходами на остров Елены и остров Русский, а также от мыса Кунгасный до Второй Речки.

«Сейчас нам необходимо определиться с очередностью реализации проекта. Проспект 100-летия Владивостока задыхается, главная магистраль не справляется с потоком транспорта, а альтернативы нет. Считаю, что первым этапом должно быть строительство трассы от Второй Речки до мыса Кунгасный, - подчеркнул глава города Игорь Пушкарёв, - Параллельно необходимо решить задачу с выводом большегрузного транспорта на трассу«пос.Новый – Де-Фриз – Седанка - Патрокл», тем самым исключив движение грузовиков по центру. Это возможно при реализации второго этапа строительства – от Казанского моста, через Токаревский маяк на остров Елены и Русский».

Проект строительства ВКАД – перспективный план, стратегия развития транспортной инфраструктуры Владивостока на долгие годы. Подводя итоги совещания глава города Игорь Пушкарёв напомнил собравшимся о решении повседневных задач, модернизации и развитии существующих дорог и поставил задачу доработать концепцию ВКАД с учетом работ по улучшению существующей улично-дорожной сети.

«Параллельно с решением стратегической задачи, поручаю прорабатывать возможные варианты организации дополнительных проездов, прежде всего, в центральной части Владивостока. Посмотрите, где можно расширить существующие дороги, где с минимальными затратами организовать проезд», - отметил глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: транспорт  дороги владивостока  строительство 



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Комментарии

  • Псевдоним16:39, 21.11.2013#

    Ну да ну да! На Посьетской осенью меняли трубы отопления ну и почему ж сразу не сделать парковочные места или расширить дорогу за счет несуществующего газона!! Жители соседних домов подписи собирали и по офисам ходили !!!! А сегодня асфальт кидают на мокрую землю!!! Интересно сколько тот асфальт пролежит?!!!!

  • Псевдоним16:48, 21.11.2013#

    А не стоит параллельно подумать о сворачивании строительства огромных жилых комплексов на Эгершельде?

  • Псевдоним08:49, 22.11.2013#

    Иди ты на хрен понял!!! Я там квартиру купил в новосторое!!!!

  • Псевдоним14:02, 22.11.2013#

    Ты же уже купил, тебе чего бояться?

  • Псевдоним15:33, 22.11.2013#

    Ну и дурак!долго твой дом не простоит.

  • Ваал-Фегор08:54, 22.11.2013#

    . . . и перенести их ну например. . . о, на о. Русский, и места много и географически недалеко от центра и задуманного места и инфраструктура уже почти развита и опять же экология. . .

  • Псевдоним16:49, 21.11.2013#

    "Проект строительства ВКАД – перспективный план, стратегия развития транспортной инфраструктуры Владивостока на долгие годы. " Насколько долгие, стесняюсь спросить?

  • Псевдоним13:05, 22.11.2013#

    не стесняйся, спрашивай :) Игорь

  • Псевдоним16:57, 21.11.2013#

    Наконец-то здравые мысли появились!

  • Псевдоним12117:00, 21.11.2013#

    Доведите до конца то, что уже построили или обещали!Сделайте съезды с Патрокловской трассы, доделайте дорогу с Дальхимпрома и объездную на Днепровской, а потом уже беритесь за глобальные проекты!

  • Псевдоним17:07, 21.11.2013#

    Так это что, с набережной будет открываться не вид на море а вид на дорогу? По моему это дебилизм.

  • Псевдоним15:35, 22.11.2013#

    Это ты переживаешь что с твоего окна будет дорога видна? Так ваш тупик Ш. скоро снесут.

  • Анатолий_Второй21:45, 21.11.2013#

    У Владивостока есть средства построить ещё один мост на Русский ?? ню-ню. . .

  • апчр12:26, 22.11.2013#

    Ну на понтонный наверное хватит.

  • так говорил заратустра23:31, 21.11.2013#

    Надо развиваться в сторону Артема, Уссурийска, Находки, то есть на материк, а не двигать в сторону островов, усугубляяя проблемы. Может быть еще до Японии хотите мосты построить? Постройте пока хотя бы одно судно в Большом Камнею А так доить страну на мосты большого ума не надо.

  • Сергей10:18, 22.11.2013#

    да на хер вы нам нужны, вы сначала гавно за собой научитесь убирать, а потом начинайте развиваться

  • апчр12:34, 22.11.2013#

    Это точно. Наши меньшие братья по разуму из Большого Камня - военные постоянно там что нибудь радиоактивное разольют. А потом еще стесняются об этом рассказывать.

  • Робин Бэд08:41, 22.11.2013#

    вот вы все видели открытки начала XX века где изображался будущий мост через Золотой рог. Так вот и наши далекие потомки будут смотреть на этот проект и говорить, надо же вот о чем мечтали предки в 2013 г. и наконец через столько лет начали воплощение этого в жизнь.

  • Псевдоним08:49, 22.11.2013#

    Да, на этом покончат с оставшимися пляжами вдоль Амурского залива. Возле Хайата-больше нет зоны отдыха, сейчас еще загадят возле ДВИМУ пляж и на Маяке. А про строительство на Эгершельде - это вообще отдельная тема. Как с ума посходили, лепят эти коробки. Кто выдает разрешение на это безобразие?

  • Псевдоним08:59, 22.11.2013#

    Сдается мне, что это очередной выcep ПИСа из серии "50 детских садов". Город подобное строительство не потянет: у нас в стране один километр дороги стОит больше, чем сбитый самолет. А тут еще речь идет о дороге частично на воде. Там вообще ценник шкалить будет. Плюс еще сравниетльно (например с западом) высокие цены нашего региона. Государство повторно вкладываться в один и тот же город не станет (итак считай на саммит вложились неплохо). У края тоже своих расходов хватает и лишних миллиардов нет. Инвесторы (в случае с платным вариантом дороги) тоже не станут бабло терять, т. к. идея явно не окупится, одно только дальнейшее содержание будет в убыток вгонять, поскольку у нас народ платить не любит (на примере парковок и ночных стоянок это хорошо заметно) и будет ездить по бесплатным дорогам. Одним словом - очередное нае. алово народа. На пиар много денег не нужно: купили карту, увеличили, распечатали, нарисовали линию, собрали народ, показали по ТВ (тема интересная, пипл любит подобное хавать). На этом к сожалению все и закончится. Еще полгода тема с "рабочими группами" поживет, потом заглохнет. Потом еще через год всплывет и опять заглохнет (уже окончательно).

  • tilarids09:02, 22.11.2013#

    если все получится так, как хотят - супер. инициативы поддерживаю.

  • Незнайка09:23, 22.11.2013#

    Один мэр уже строил дорогу, только канатную. Помните?

  • Псевдоним09:36, 22.11.2013#

    Пи. . дежники собрались! моральные уроды. Лишь бы обосрать все сидя в своем стуле.

  • Горожанин09:38, 22.11.2013#

    Сколько было скептицизма, когда говорили о мостах через Золотой и тем более на Русский. И вот, ездим, и уже забыли, как слюной брызгали. Все начинается с обсуждения и детального разбора, каждая мелочь оговаривается. Команда подобралась очень авторитетная, и очень хочется, чтобы все, что задумано, обязательно получилось! И все, адекватно думающие горожане, понимают, насколько необходима городу объездная дорога.

  • Робин Бэд11:05, 22.11.2013#

    Вот вы тут примеры с мостами озвучали, но разнецу то не чувствуете. Под эти мосты было финансирование (федеральное) , а под новый прожект - !?? Денег то нет вообще и пока это факт. Так что не надо потетики , слюной брызгали.

  • Александр20:09, 22.11.2013#

    Федеральное финансирование было только на строительство моста на о. Русский. Заказчиком застройщиком было ФГУ ДСД "Владивосток" далее ФКУ ДСД "Владивосток. Заказчиком-застройщиком моста через "Золотой рог" - Приморская администрация. Не знаете молчите в тряпочку.

  • златые купола09:49, 22.11.2013#

    Город окончательно повис на шее Москвы, все управление городом сводится к одному - выманить побольше денег у федералов. О том, чтоб самим заработать на такие проекты, нет даже речи. Если эта дорога нужна для портовиков, пусть они и строят. Не надо говорить, что у них денег нет, посмотрите на их годовые отчеты. . . Любите строитеть высотки на Эгершельде - пусть строители участвуют деньгами в развитии транспортной системы Эгершельда. Скажите, что цена квадратного метра жилья вырастет? Законодательно умерьте их аппетиты. Себестоимость жилья реально не более 700$/кв. м, а "типа элитнава" - 1000$/кв. м. Вы ни работать, ни зарабатывать не умеете. Посмотрите на Питер, на Казань, Новосибирск, в конце концов. . . Почему у них все получается? Стыдно.

  • Псевдоним11:05, 22.11.2013#

    Просто в нашем крае на 10 человек населения 8 барыг. Ну исторически так сложилось. Предпочитают наварить вместо или спереть вместо заработать.

  • Читатель09:52, 22.11.2013#

    Умный народ, что уж говорить про решение об отправке контейнеров с Эгершельда через Русский !!!Господа, решение лежит на поверхности и к сожалению не находится во власти города. Дайте порту площадку на Угловке. Пусть они вывозят свои контейнеры не складируя сразу составами на Угловку и уже таможат и сортируют там. Все есть. Кроме мозгов. . . А ВКАД конечно строить надо. Хотя я бы для начала достроил неполучившийся кусок дороги Снеговая - шамаровская трасса, дабы все видели маленький личный результат, а не присутствие на чужих стройках века.

  • Псевдоним10:43, 22.11.2013#

    ага, а порт как рванул за город, аж ногти посшибал! ему делать больше нечего, как собственность в центре города менять на землю без дорог, инфраструктуры, логистики и пр. у черта на рогах.

  • Псевдоним09:59, 22.11.2013#

    ВНимательно читайте статью. Дорога будет от казанского моста до маяка и далее. Т. е. чтобы выехать с егершельда по новому маршруту, нужно будет кружок в км 70 проехать. В целом лучше-чем нечего, но это не тот вариант, который сможет разгрузить эгершельд

  • Псевдоним14:26, 22.11.2013#

    где там 70 км? До тихой если по новой дороге буде на пару км больше, за то не надо по всему городу ехать 5 км/ч!

  • Ёктыть10:34, 22.11.2013#

    Кому нужен город где с Набережной смотришь на дорогу. Такого бл. . . . ва только умственно неполноценные могут придумать.

  • Псевдоним15:29, 22.11.2013#

    Тебе пенсионерке только и осталось что на дорогу смотреть. Вы старперы когда нибудь научитесь о молодом поколении думать?

  • Псевдоним10:34, 22.11.2013#

    А межгалактическая станция где будет стоять?

  • Ведущий10:59, 22.11.2013#

    Лучше бы очистные сооружения достроили, а то бросили и даже трубы не подвели. Сколько можно дерьмо в море сливать?

  • Креведко11:22, 22.11.2013#

    В заметке нет ни слова об источниках финансирования. Мэрия до сих пор в долгах, как в шелках по судебным искам. Спонсоры пока на горизонте не наблюдаются, из Москвы деньги могут дать только под будущий саммит и межгалактический конгресс. Так что пока всерьез говорить о том, что эта дорога там чего-то соединит просто смешно. Очередное троло-ло-ло от ПИСа.

  • Б23211:24, 22.11.2013#

    Надо копать под землей! Тоннель. Здоровенный тоннель на 4 полосы как в развитых городах и не ломать голову выбирая вариант с наименьшим уродованием города. И денег на откатах заработаете больше.

  • Главврач 11:42, 22.11.2013#

    Обращаюсь к жителям Владивостока. Из нашей больницы сбежала группа опасных психов, госпитализированных с диагнозом "острая шизофрения" после того как были замеченными купающимися в черте города Владивостока. Характеризуются огромной любовью к стоянию в пробках и вдыханию выхлопных газов. В настоящее время эти опасные психи были замеченны в интернет- пространстве города.

  • Псевдоним12:31, 22.11.2013#

    проебали такого хорошего мэра , а теперь ничего в ближайшие пять лет для развтия ничего не будет. Только хуже , будут лепить высотки под окнами напротив, т. к . дёшево.

  • Псевдоним16:19, 22.11.2013#

    Хороший - это рэкетёр Вова?!. . .

  • Псевдоним19:35, 22.11.2013#

    Тому кроме железных дверей на десятке подъездов и похвастаться не чем :)

  • еее12:38, 22.11.2013#

    Хотелось бы для начала пожелать господину Пушкареву достроить дорогу со снеговой на горностай. Даже для этой трассы не нашлось у города денег, кто же даст на объездную дорогу. А что касается порта то действительно самый дешевый вариант вывозить контейнеры за город по железной дороге, а там уже перерабатывать автомобильным транспортом. Лучше построить низководный мост на п. о. Песчанный и начать осваивать другой берег. Строить новый город. Но это нашим временщикам не нужно.

  • Владивостоковец12:44, 22.11.2013#

    У ТОВВМУ обратно заберите участок дороги, и сразу в районе легче станет.

  • Псевдоним13:17, 22.11.2013#

    Нужно строить над путепроводы ЖД линей, как в японии, это и дешевле и место полно, ветки делай куда хочешь, и охватить можно весь город, да и по большому счету хватит одной вдоль Амурского залива, от Седанки до Эгершельда.

  • Псевдоним13:20, 22.11.2013#

    Город у моря - без возможности выхода жителей к побережью - это, конечно, круто! Мало того, что продолжаем засирать море без очистных сооружений (их-то когда до ума доводить будем?!), так еще и последних кусочков пляжей (пусть и без возможности купаться, так хоть у воды на солнышке погреться) лишимся. . . Хотя, зачем населению гарантированное конституцией право на доступ к прибрежной полосе и водоемам, если скоро по соседству построят супер-мега-могильник для радиоактивных отходов - тогда лучше на улице без костюма защиты вообще не появляться. Под Находкой пляжи "убили" угольным терминалом, под Владиком закатают в асфальт (предварительно изрыв, как у нас это делается, еще метров по 200 окрестностей по всей протяженности вдоль дороги) - остаются застроенные шаурмячными по самое нехочу Шамора и Муравьиная, которые всех желающих не вмещают уже давно, и изговняканная под игорную зону бухта Черепашек. И как вариант - пляжи наших зарубежных соседей, которые как раз на развитии туризма реально делают деньги - в отличие от наших только болтать гораздых об этом политиканов.

  • Большой брат13:33, 22.11.2013#

    Наш мэр-идиот! Он хочет бюджет города зарыть в землю!Пушкарёв, я тебе навскидку с десяток альтернативных дорог назову, не задумываясь. Они есть, они просто, ремонта требуют. Это будет дешевле гораздо, а эфект тот-же!!!!!!! Сэкономленные деньги можно было-бы с умом потратить! А не на откаты ВКАД!

  • Мечтатель14:24, 22.11.2013#

    Выше сказано о тоннелях. для Вл-ка это актуально с его рельефом. В Московском метро врубовая машина проходит 8 метров в смену. Эти комбайны могли бы врубиться с Пушкинской на Некрасовскую, с 3й Рабочей с выходом на Поликлинику, с Днепровской с выходом на Китай город и Выселковую, Горностай. и т. д. Сопок у нас много!

  • Псевдоним15:32, 22.11.2013#

    Нытики как всегда в первых рядах! А я желаю удачи мэру и строителям!Пусть все у вас получиться!

  • Псевдоним16:22, 22.11.2013#

    У них у так уже мечты посбывались!. . . .

  • Псевдоним21:52, 22.11.2013#

    Данивапрос! И я желаю удачи мэру! Вот только удача эта, обходит ПИСя стороной -^(

  • Псевдоним19:54, 22.11.2013#

    Ты не Мечтатель, ты - малограмотный фантазер! Все, тобой выше перечисленные места, (точнее- сопки) уже давно изрыты вдоль и поперек!!! И все эти норы-тоннели засекречены до морковкина заговения. Не пролезет. . .

  • 12315:07, 22.11.2013#

    если на трассе седанка - потрокл один большегруз встанет, то другой не проедет даже по встречке - то решение очень умное! Видимо администрации с умными людьми советоваться стыдно - поймут ху из ху !

  • Псевдоним16:49, 22.11.2013#

    один съезд на Фадеева не могут сделать , была возможность у Писи построить дороги во Владивлстоке во Время Саммита и такой шанс упустили.

  • киборг17:33, 22.11.2013#

    личное мнение: нужен мост с эгера на чуркин- многие бы в центр месяцами не показывались, опять же фуры пошли бы сразу через калинина на трассу. но! калинина переделать надо, развязки обещанные построить, и обязательно дорогу снеговая-горностай со съездами. вариант с Еленой не канает: это Два моста, километраж, да и острова жалко на самом деле.

  • Псевдоним18:20, 22.11.2013#

    Дык, чем сложнее, тем больще оседает . . .

  • Псевдоним21:49, 22.11.2013#

    А что? Дорогу Дальхимпром - Щитовая ПИСя уже построил ???

  • Читатель11:59, 27.11.2013#

    А между тем дыра в бюджете г. Владивостока все больше и больше. . . ВКАД - это круто конечно, но пока похоже заоблачно. Надо бы сначала доделать дорогу "Дальхимпром - Щитовая" и убедиться что все получилось не только на бумаге. . .

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