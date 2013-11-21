Во Владивостоке новая дорога соединит город с о. Елена и о. Русским

Рабочее совещание по проработке проекта строительства автодороги вдоль Амурского залива (ВКАД) провел 20 ноября глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Это уже третье заседание рабочей группы, в ходе которого специалисты более детально обсудили возможные варианты трассировки новой магистрали, которая пройдёт от транспортной развязки в районе Седанки до Эгершельда и далее на о.Елена и о. Русским.

В обсуждении возможных вариантов строительства новой магистрали приняли участие первый заместитель главы администрации города Константин Лобода, председатель Думы города Елена Новицкая, заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, главный архитектор Владивостока Анатолий Мельник, директор филиала ЗАО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» во Владивостоке Игорь Скороходов, профессор архитектуры Валентин Аникеев, генеральный директор ОАО «Приморгражданпроект» Евгений Мельников и другие специалисты в области архитектуры, строительства и эксплуатации дорог, экологии.

Компания «Гипростроймост», занимающаяся предпроектной проработкой вариантов прохождения трассы, представила доработанные, с учётом ранее вынесенных замечаний, схемы. Специалисты пришли к единому мнению и определились с коридорами прохождения трассы от мыса Щетининой (район Казанского моста) до Токаревского маяка и далее с мостовыми переходами на остров Елены и остров Русский, а также от мыса Кунгасный до Второй Речки.

«Сейчас нам необходимо определиться с очередностью реализации проекта. Проспект 100-летия Владивостока задыхается, главная магистраль не справляется с потоком транспорта, а альтернативы нет. Считаю, что первым этапом должно быть строительство трассы от Второй Речки до мыса Кунгасный, - подчеркнул глава города Игорь Пушкарёв, - Параллельно необходимо решить задачу с выводом большегрузного транспорта на трассу«пос.Новый – Де-Фриз – Седанка - Патрокл», тем самым исключив движение грузовиков по центру. Это возможно при реализации второго этапа строительства – от Казанского моста, через Токаревский маяк на остров Елены и Русский».

Проект строительства ВКАД – перспективный план, стратегия развития транспортной инфраструктуры Владивостока на долгие годы. Подводя итоги совещания глава города Игорь Пушкарёв напомнил собравшимся о решении повседневных задач, модернизации и развитии существующих дорог и поставил задачу доработать концепцию ВКАД с учетом работ по улучшению существующей улично-дорожной сети.

«Параллельно с решением стратегической задачи, поручаю прорабатывать возможные варианты организации дополнительных проездов, прежде всего, в центральной части Владивостока. Посмотрите, где можно расширить существующие дороги, где с минимальными затратами организовать проезд», - отметил глава Владивостока Игорь Пушкарёв.