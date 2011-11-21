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Дворникам станут платить больше
Количество дворников, обслуживающих территорию Владивостока, возрастет. Поручение проработать вопрос скорейшего увеличения штата специалистов данного профиля дал управлению содержания жилфонда и городских территорий мэр города Владимир НИКОЛАЕВ.
В настоящее время в коммунальных службах краевого центра трудятся 1060 дворников, занимающихся санитарным содержанием внутриквартальных и основных улиц. Этого числа явно недостаточно для того, чтобы обеспечивать чистоту на всех городских объектах в течение полного светового дня. Из-за малочисленности дворников многие территории остаются просто не охваченными уборкой и превращаются в места скопления мусора.
Изменить ситуацию можно лишь за счет расширения штата дворников. По имеющимся подсчетам, их количество должно возрасти до нормативных 1500 человек. Для привлечения граждан в ряды коммунальщиков администрация Владивостока намерена, в первую очередь, инициировать значительное увеличение заработной платы. Как отметил Владимир Николаев, несмотря на то что за последний год она возросла до 4,7 тысячи рублей, ее величина по-прежнему является слишком низкой для того, чтобы профессия дворника была привлекательной, а мотивация к качественному выполнению обязанностей - высокой. Глава города поставил задачу увеличить материальное вознаграждение дворников до 8,5 тысячи рублей. Именно такая зарплата будет предложена всем кандидатам на должность специалиста в области санитарного содержания территорий краевого центра уже в следующем году.
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