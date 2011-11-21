Поучиться - за границу

Неделя международного образования проводится во Владивостоке уже в третий раз. США, Канада, Новая Зеландия, Таиланд и Япония в лице представителей своих консульств, фондов и образовательных центров предлагают приморцам поучиться уму разуму. Гостей принимает Тихоокеанский экономический университет.

Сегодняшних студентов и специалистов, желающих получить второе высшее или же пройти стажировку в одной из вышеперечисленных стран, убеждали в том, что города берет не только смелость, но и настойчивость. Так, консул по вопросам культуры, печати и образования Генерального консульства США Даниел ХАСТИНГС сам в свое время написал больше полусотни писем-прошений, прежде чем система сработала: "Именно таким образом мне удалось год проработать добровольцем Корпуса Мира в Средней Азии, год проучиться во Франции и год в Испании. В конце концов, мне так понравилась жизнь за рубежом, что я стал дипломатом".

От США образовательные рекламные акции проводили фонд IREX и Совет по международному образованию (ASPRAL). Всего в США по грантам различных фондов ежегодно учатся 35 тысяч иностранных студентов, 5500 из них - граждане России. На финансирование образования для иностранцев правительство США ежегодно тратит $12 млрд. Свои услуги студентам, мечтающим увидеть Америку, также предлагает компания "Star travel" c программой "Work and travel". В 2005 г. по этой программе из Владивостока в США поехали 130 ребят.

Представительство Центрального Европейского университета (Будапешт) во Владивостоке приглашает поучиться по программам постдипломного образования: экономика, юриспруденция, международное право, политология, социология, история и сравнительная экономика.

Для участия в программах университета, основанного на деньги Фонда Сороса, требуется заполнить анкету и сдать экзамен по английскому языку (TOEFL).

Почетный консул королевства Таиланд во Владивостоке Виталий КУЛГАШИН предложил варианты обучения в этой экзотической стране: 29 университетов принимают на обучение иностранных граждан, владеющих английским языком. Им предложат 174 направления обучения для специалистов и 127 докторских программ. Правительство Таиланда не финансирует иностранцев, зато гарантирует самые демократичные цены в АТР, прекрасный климат и доброжелательное отношение местных жителей. Визу для пребывания в королевстве можно получить прямо во Владивостоке.

Представитель Почетного консульства Новой Зеландии во Владивостоке Наталья СМИРНОВА рассказала о 10 новозеландских университетах, имеющих программы международного образования. Правительство Новой Зеландии также не платит за обучение иностранцев, однако университеты выделяют гранты особо приглянувшимся студентам.

Схожая схема, по словам представителя Почетного консульства Канады Татьяны ЗАЙЦЕВОЙ, имеется и в канадских университетах. Кроме того, талантливую молодежь и особо ценных специалистов финансируют власти этой страны. Такие гранты, как правило, получают иностранные специалисты, проводящие самостоятельные научные исследования, посвященные истории, культуре, экономической и политической жизни страны. В канадских вузах популярно дистанционное образование. В этом случае пребывание на территории страны может свестись к нескольким преддипломным месяцам, что существенно снижает личные расходы учащегося.

Таким образом, каждый из официальных участников "Недели международного образования" агитировал в пользу своей страны, вежливо подчеркивая необходимость непрерывного обучения в современном мире. При этом самые талантливые и упорные могут рассчитывать на помощь правительственных и университетских фондов. Прочие - на свои силы и родительский кошелек...