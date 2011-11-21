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Морскому образованию - 115 лет
21 Ноября 2011, 01:40 | Владивосток
Морскому государственному университету (МГУ) имени НЕВЕЛЬСКОГО исполнилось 115 лет.
Праздник будет отмечаться до конца недели. Он открылся в понедельник построением курсантов МГУ, которые затем прошли по центральным улицам Владивостока к памятникам морякам торгового флота и адмиралу Геннадию Невельскому.
Во вторник 15 ноября открылась выставка печатных изданий МГУ. В эти дни увидит свет сборник литературной студии МГУ "Паруса", фотоальбом "Надежда" открывает мир", посвященный плаванию парусника "Надежда" вокруг света в 2003-2004 гг. и справочник доктора технических наук ВЕРЕВКИНА "Профессора ДВВИМУ - ДВГМА - МГУ". Празднования продлятся до 18 ноября.
ДосьеИдея Петра I о создании в России системы морского образования, воплотившись сначала на Балтике, обрела жизнь в Восточной Сибири, а потом и на берегах Тихого океана. В ноябре 1890 г. во Владивостоке открылись Александровские мореходные классы - первое на Дальнем Востоке морское учебное заведение. Их первым начальником стал штабс-капитан корпуса флотских штурманов, начальник Владивостокского берегового телеграфа, редактор газеты "Дальний Восток" Виктор ПАНОВ. Он руководил мореходными классами весь период их существования, вплоть до 1902 г., когда "мореходка" была преобразована в училище дальнего плавания. За долгие годы своей истории морское учебное заведение не раз меняло название и статус, но оставалось главное - за 115 лет здесь подготовлены десятки тысяч специалистов, обеспечивающих работу не только на морских судах, но и на береговых предприятиях.
Автор: ИА PrimaMedia.Ru
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