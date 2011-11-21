Морскому образованию - 115 лет

Морскому государственному университету (МГУ) имени НЕВЕЛЬСКОГО исполнилось 115 лет.

Праздник будет отмечаться до конца недели. Он открылся в понедельник построением курсантов МГУ, которые затем прошли по центральным улицам Владивостока к памятникам морякам торгового флота и адмиралу Геннадию Невельскому.

Во вторник 15 ноября открылась выставка печатных изданий МГУ. В эти дни увидит свет сборник литературной студии МГУ "Паруса", фотоальбом "Надежда" открывает мир", посвященный плаванию парусника "Надежда" вокруг света в 2003-2004 гг. и справочник доктора технических наук ВЕРЕВКИНА "Профессора ДВВИМУ - ДВГМА - МГУ". Празднования продлятся до 18 ноября.