Во Владивостоке в конструкции моста на о. Русский уложено 255 тыс. куб. м бетона

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. Во Владивостоке свыше 255 000 кубометров высококачественного монолитного бетона уложено в конструкции мостового перехода на остров Русский. В общей сложности по обе стороны пролива Босфор Восточный выполнено более 95% всех бетонных работ.



Как отметил директор филиала «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей Баранов, гигантские пилоны мостового перехода переросли отметку 270 м по обе стороны пролива Босфор Восточный. После бетонирования захваток № 60 главная мостовая опора М7 на острове Русском достигла высоты 270,4 м. На полуострове Назимова завершается сооружение захваток № 62 пилона-гиганта М6 – работы ведутся на отметке 279,4 м над уровнем моря. В общей сложности в стойки главных мостовых опор уложено более 37 тысяч кубометров высококачественного бетона.

Мостостроителями пройдена еще одна знаковая отметка – при сооружении главной металлической балки жесткости преодолен 500-метровый рубеж. Со стороны острова Русский из акватории пролива на 70 метровую высоту поднята сдвоенная панель №23-24, со стороны материка – сдвоенная панель №29-30. Таким образом, общая длина смонтированных навстречу друг другу участков руслового пролета составляет 516 метров: 294 метра со стороны полуострова Назимова и 222 метра – со стороны острова Русского, сообщает Rusmost.ru.

Фоторепортаж Игоря Лищука / СК МОСТ