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Саммит АТЭС - 2012
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Во Владивостоке мостостроители поставили первую пару вант синего цвета со стороны о. Русский

21 Ноября 2011, 20:17 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. Во Владивостоке на острове Русском строители мостового перехода через пролив Босфор Восточный 21 ноября завершили натяжение 15-й пары вант. Длина каждой из них – 359,5 метров. Смонтированная вантовая пара стала первой из выполненных в синем цвете со стороны острова Русский.

– Надо сказать, что даже самые короткие ванты на этом уникальном мосту являются самыми длинными для большинства подобных сооружений в мире, – высказал свое мнение руководитель проекта компании Freyssinet во Владивостоке Паскаль Мартин-Даге. – Это будет самый большой мост в мире, и я уверен, что он будет потрясающе красив и с архитектурной точки зрения. Во-первых, из-за оригинальной формы пилонов и, во-вторых, благодаря цветовому решению вант, которые повторяют цвета российского национального флага. Триколор парусом поднимется над проливом Босфор Восточный.

– Примечательно, что именно парус с российским триколором утвержден в качестве официального логотипа – эмблемы Саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, – отметил директор филиала «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей Баранов. – В соответствии с утвержденной колористической схемой вантовая система Русского моста также создаст своеобразные гигантские паруса, символично отражающие над Босфором Восточным цвета национального флага России. С каждой стороны пролива будет смонтировано по 14 пар вант красного, синего и белого цвета. В настоящий момент на острове Русском завершено натяжение 15-й пары вант, на полуострове Назимова установлено 20 вантовых пар. Общая длина смонтированных вант мостового перехода составляет около 15 километров.

Напомним, протяженность заключительных вантовых пар руслового пролета составит 580 метров, что станет рекордом в мировой практике мостостроения. Расчетный срок эксплуатации суперкомпактных вант моста на остров Русский –100–120 лет, сообщает Rusmost.ru.

Фоторепортаж Игоря Лищука

Автор: Пресс-служба СК "МОСТ"
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