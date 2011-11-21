Ливневку во Владивостоке чистят специальными коммунальными машинами

Впервые за последние десятилетия во Владивостоке началась массовая прочистка ливневой канализации с помощью специализированной коммунальной техники. Комплекс мероприятий проводится в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Восстановление и развитие системы ливневой канализации на территории Владивостокского городского округа" на 2011-2015 гг.

По свидетельству специалистов, ливневая канализации в городе пришла в крайне изношенное состояние, забита грунтом и мусором, все это стало одной из острых коммунальных проблем краевого центра, которая не решалась многие десятилетия. Теперь по распоряжению главы города Игоря Пушкарёва заключён муниципальный контракт и уже проводятся работы по прочистке ливневых коллекторов.

В настоящее время подрядная организация "Компания Крона плюс" занимается прочисткой коллекторов по улице Капитана Шефнера и Дальзаводской. Промывка ливневой канализации от иловых отложений, грунта и другого мусора проводится гидродинамическим методом: под высоким давлением, подаваемым в рабочую зону через специальные очистные головки и насадки, разрушаются все отложения, которые затем удаляются с помощью илососных машин.

По словам специалистов, одной из проблем, мешающей нормальной работе коллекторов, стало массовое несанкционированное подключение к системе ливнёвок бытовой канализации. Только по улице Капитана Шефнера обнаружено 4 незаконных врезки в ливневой коллектор. Кстати, оборудование, которым в настоящее время ведётся прочистка системы, позволяет произвести видеосъёмку коллектора изнутри. Теперь удастся выявить, кто и где незаконно "врезался", чтобы в дальнейшем провести корректировку существующих схем ливневой канализации, ликвидировать лишние трубы, выявить все обстоятельства, мешающие нормальному функционированию ливнёвок в городе с целью полного восстановления работы системы.

В ближайших планах - прочистка основных ливневых коллекторов по улице Ватутина, Толстого, Пограничной, Батарейной, Иманской и Западной.