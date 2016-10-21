Некоторые приморцы смогут бесплатно посещать океанариум на о. Русском

Среду сделают в Приморском океанариуме на острове Русском во Владивостоке днем посещения для школьников и детей-сирот, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

Сообщается, что с 9 ноября среда будет объявлена днем просветительско-образовательной работы. В этот день посещать океанариум смогут только организованные группы детей для занятий, лекций и семинаров в рамках образовательных программ и социальных проектов. Еженедельно по средам будут приходить в океанариум школьники общеобразовательных учреждений Приморского края, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники коррекционных домов-интернатов и реабилитационных центров.

Также отмечается, что с 25 октября на территории Приморского океанариума начнет работать собственная касса. Режим работы кассы ежедневно с 10 до 18 часов, понедельник — выходной. Сейчас билеты в океанариум можно купит только в кассах Владивостока.

Кроме того, теперь, чтобы попасть в дельфинарий на демонстрацию навыков морских млекопитающих, гостям нужно будет предварительно взять бесплатный билет в кассе на территории океанариума. Так как количество посадочных мест в аквастадионе ограничено, одновременно посмотреть тренировку смогут только 800 человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото пресс-службы администрации Приморского края.