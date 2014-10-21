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На урбанистической конференции во Владивостоке обсудят вопросы интенсивного роста ДФО

21 Октября 2014, 18:10 | Владивосток

28 октября 2014г. во Владивостоке состоится специальная урбанистическая конференция «Дальний Восток завтра: инструментарий позитивных перемен», организованная пулом экспертов во главе с Московским урбанистическим форумом в сотрудничестве с КБ «Стрелка», Московской школой управления «Сколково» и «Российской Гильдией управляющих и девелоперов». Конференция пройдет при участии экспертов администрации Владивостока.

Конференция «Дальний Восток завтра: инструментарий позитивных перемен» станет площадкой для конструктивного диалога властей и представителей бизнеса с российскими и международными  экспертами и обсуждения широкого круга вопросов. Какова оптимальная траектория развития Владивостока и его агломерации? Какие вызовы стоят сегодня перед городом, и какими могут быть ответы на них? Как наиболее полно использовать социальный, культурный и туристический потенциал Владивостока? Какие инструменты следует использовать для модернизации инфраструктуры и улучшения качества городской среды? Как усилить идентичность Владивостока, и может ли город на этом заработать?

Программа конференции будет включать круглые столы на тему модернизации инфраструктуры, использования в качестве драйверов региональных зон с особым статусом, а также перспективы для развития города в условиях уже осуществленного в нем мегапроекта. Начатые дискуссии будут продолжены в рамках тематической секции на IV Московском урбанистическом форуме в декабре 2014г. Стратегическим партнером конференции выступит Банк Москвы, уделяющий большое внимание поддержке городских проектов.

«Трудно переоценить значимость развития дальневосточного региона,  и мы,  как финансовая организация,  активно вовлечены в сотрудничество с краем. Банк активно участвует в финансировании модернизации городской инфраструктуры. Но несомненно,  что прошедший во Владивостоке саммит АТЭС уже поднял высокую планку  реализованных проектов, и Приморский край должен сохранить этот уровень,  найти нужные направления,  чтобы быть в России одним из основных центров притяжения  не только для денежных инвестиций, но и человеческих ресурсов»,  - подчеркнул Михаил Кузовлев, Президент-Председатель Правления ОАО «Банк Москвы».

Развитие Дальнего Востока и Владивостока на сегодняшний день представляет собой приоритетное направление в развитии всей страны: планы по интенсивному развитию Дальнего Востока были озвучены в послании Президента РФ Федеральному собранию в декабре 2013 года. Крайне важными оказываются вопросы стратегического планирования: необходимо сформировать целостное видение, учитывающее возможности и интересы различных игроков: государства, округа, края, самого Владивостока, предпринимателей, инвесторов, горожан.

О Московском урбанистическом форуме

Московский урбанистический форум является учредителем серии специальных урбанистических конференций «Города и территории завтра: инструментарий позитивных перемен». Конференции проходят в пяти российских городах-миллионниках: Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Цель программы конференций — создать дискуссионную площадку, где российские и международные эксперты могли бы обсуждать новые стратегии городского развития, которые позволяют в полной мере раскрыть потенциал российских городов. Стратегическим партнером конференций является Банк Москвы.

Московский урбанистический форум проводится ежегодно с 2011 года. Это международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. Форум проходит при поддержке Правительства Москвы, при участии Мэра Москвы С. С. Собянина. Среди партнеров Форума – Urban Land Institute, World Bank, ISOCARP и другие. Программную дирекцию Форума представляет Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

IV Московский урбанистический форум пройдет с 11-14 декабря 2014 г., тема этого года –  "Драйверы развития мегаполиса". Основными площадками станут ЦВЗ "Манеж" и ВДНХ. В центре обсуждения будут вопросы управления городским развитием, эффективная работа с драйверами роста, международные тренды развития мегаполисов, перспективные модели развития Москвы, а также лучшие проекты городов РФ.

Узнайте новости о форуме первыми:

Сайт форума: http://mosurbanforum.ru/
Facebook: https://www.facebook.com/mosurbanforum
Twitter: https://twitter.com/mosurbanforum
Instagram: http://instagram.com/mosurbanforum


ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: Дальний Восток  урбанистическая конференция  конференция  сколково 



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