Во Владивостоке стартовал отопительный сезон

Накануне, 20 октября, в столице Приморья стартовал отопительный сезон. Началась подача тепла не только в учреждения образования и здравоохранения, но и в дома горожан. Как сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока, в течение недели во все дома города будет подано тепло.

В настоящее время жилой фонд Владивостока готовят к отопительному сезону. Ведутся гидравлические испытания, промывка и опрессовка систем. Процедура подразумевает, что после планового ремонта тепловых сетей горячая вода подается в магистральные сети.

После устранения выявленных неполадок (ответственность ОАО «ДГК»), вода подается в городские сети (ответственность МУП «ВПЭС»), и после устранения неполадок на городских сетях вода поступает в жилые дома (ответственность УК, ТСЖ).

Как сообщили в пресс-службе города, подача тепла в жилой фонд будет проходить поэтапно, чтобы избежать перегрузки сетей.

Напомним, благодаря модернизации узлов и сетей отопления, в этом году город сэкономит порядка 20% расходов на отопительный сезон.

ZRPRESS.RU, Владивосток.