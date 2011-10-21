В Тихом океане владивостокский барк "Паллада" наткнулся на японское судно

Ученые из международного центра тихоокеанских исследований в Гавайском университете, Маноа, США, проследили траекторию движения мусора, который получился в результате разрушительного цунами, обрушившегося на Японию 11 марта этого года.

Исследователи надеются, что их прогнозы помогут установить, когда этот мусор прибудет в важные регионы — такие, как морские резерваты. Сейчас они предполагают, что через 2 года мусор достигнет Гавайев, а через 3 года — западного побережья США.

В течение полугода исследователи Николай Максименко и Ян Хафнер использовали компьютерную модель океанических частиц для того, чтобы спрогнозировать дальнейшую траекторию движения мусора. Затем владивостокский парусник «Паллада», возвращаясь в порт Владивосток, обнаружил след от этого мусора. Моряки обнаружили японское рыбацкое судно, уровень радиации оказался в норме. Видели также много различной бытовой техники, по ходу судна делались фотографии, сообщила Наталья Бородина, сотрудник службы информации и обучения на «Палладе».

Как только «Паллада» прибыла во Владивосток, Бородина смогла отправить фотографии в Гавайский университет, где они вызвали настоящий фурор. Одним из самых интересных объектов является небольшое рыболовецкое судно, которое было поднято на борт корабля. Отметки на нем указывают на то, что оно принадлежало к префектуре Фукусима — региону, пострадавшему от цунами сильнее остальных. Находку собирались передать в Японию, однако от захода в порт пришлось отказаться из-за шторма, в который попала "Паллада". По прибытию во Владивосток номера двигателей «Ямаха», установленных на лодке, и другие опознавательные признаки были переданы в Японию для идентификации.

Стоит отметить, что сам по себе мусор не является опасным для обычных судов, однако он может нанести ущерб судам такого класса, как «Надежда» или «Паллада».

Напомним, что разрушительное цунами обрушилось на Японию 11 марта 2011 года. Вызванная им «многосерийная» авария на атомной станции «Фукусима» встала в один ряд с Чернобыльской катастрофой. Ситуация на Японской АЭС до сих пор далека от нормальной: кризис надеются взять под контроль только к концу года.

А не так давно группа ученых из Центра космических полетов им. Годдарда, США, под руководством Келли Брант установила, что цунами 11 марта, повлекло за собой откол айсбергов от антарктического шельфа. Цунами привело к тому, что от ледника, который оставался стабильным на протяжении последних 46 лет, откололся фрагмент площадью 125 км². Из него образовались айсберги, размер крупнейшего из которых — 6,5 км на 9,5 км.