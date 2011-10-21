Во Владивосток едет Афонская православная святыня

Пояс Божьей Матери из Ватопедского монастыря на греческом Афоне доставлен для поклонения в Россию.

Это стало возможно по договоренности высшего духовенства Греции и России. Принесение ковчега со святыней благословил патриарх Кирилл.

Пределы обители эта православная святыня покидала всего несколько раз. Но никогда не бывала в России. В аэропорту «Пулково» в Петербурге ковчег с поясом вместе с верующими встречал премьер-министр Владимир Путин.

Там же представители духовенства отслужили благодарственный молебен. Ковчег с Поясом будет находиться в России до 23 ноября. Его ждут в двенадцати городах, в том числе и в «самых крайних епархиях» – на Севере, Дальнем Востоке и Юге страны. Святыня проедет по России от Калининграда до Владивостока. В поездках святыню сопровождают монахи Ватопедского монастыря. Напомним, согласно преданию, Пояс и Риза Божией Матери незадолго до ее Успения были отданы двум иерусалимским вдовам и хранились в Палестине. При императоре Восточной Римской империи Аркадии драгоценный ковчег перенесли в Константинополь. Впоследствии святыня делилась на части, местопребывание которых не раз менялось. В Ватопедском монастыре пояс Богородицы находится с XIV века и считается его главной святыней.

Глава Фонда Андрея Первозванного, президент ОАО «РЖД» Якунин подарил Путину икону, написанную на Афоне монахами Ватопедского монастыря по случаю принесения пояса Богородицы в Россию. Согласно православным верованиям, пояс Пресвятой Богородицы обладает удивительной силой, помогает при рождении детей.