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В воскресенье во Владивостоке перекроют движение на нескольких улицах
Ограничение движения будет связанно с празднованием Дня тигра, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в воскресенье во Владивостоке в 18-й раз пройдет городской экологический праздник «День тигра». В целях обеспечения безопасности участников торжеств в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре города.
Так, движение и парковка будут ограниченны на следующих участках автомобильных дорог:
1. С 6:00 до 23:00 - на территории парковки рядом со зданием администрации Приморского края (площадь Борцов революции).
2. С 10:20 до 13:20:
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;
- по улице Советской: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Авроровской.
3. С 11:50 до 14:00:
- по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;
- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;
- по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Пологой: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;
- по улице Октябрьской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
На период ограничения будет организован объезд транспортных средств по улицам 1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Авроровской, Комсомольской и проспекту Красного Знамени.
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