«Надежда» ушла в поход

Парусник МГУ им. Невельского уже неделю как в море. Держит курс в американский Сан-Франциско, идет по северным широтам, проверяет курсантов на «морскую болезнь».

Тихоокеанский поход задуман как приглашение Россией стран-членов АТЭС на саммит этой организации во Владивостоке в сентябре будущего года. На первом этапе похода «Надежда» побывает также в Гонолулу непосредственно в дни саммита АТЭС – 2010, где, как планируется, примет на борту первых лиц России и США для символической передачи эстафеты саммита Владивостоку.