Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."

Как он пишет: «Вопросы неудобные, жёсткие и в большинстве своём безответные»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев опубликовал очередной пост в соцсетях. В нем он в очередной раз поднимает тему содержания в сизо людей, обвиняемых в тех или иных преступлениях, но по закону еще не считающихся преступниками, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«…мать Ньютона за ногу…». Помните, я писал о том, как обвиняемых из СИЗО конвоируют в суд? На днях в газете «Московский комсомолец» была опубликована статья «К правосудию через помойку: репортаж из автозака». В ней арестант одного из следственных изоляторов Москвы очень подробно изложил процесс конвоирования, начиная с подъема, «судовой» сумки, точно описал «сборку», «безопасный» сухпаёк, вспомнил о законах физики и в деталях воссоздал «прелести» автозака.

Автор статьи отобразил один день из жизни двенадцати тысяч арестантов московских СИЗО. Правду жизни. И главное, правду «закона состязательности сторон» и их «равноправности перед судом».

Можно чертыхаться в очередной раз и сетовать - такова жизнь. И возникают вопросы, вопросы… к себе, к обществу, к власти. Вопросы неудобные, жёсткие и в большинстве своём безответные. Потому что если отвечать честно, осмысленно, то становится жутковато как-то. В памяти всплывает что-то из Солженицына, Шаламова и затёртая фраза «ничего не меняется». Только применительно к судьбе конкретного человека, попавшего в такую ситуацию, она режет по живому, а некоторых ломает».