Арестованный мэр Владивостока обратился к Путину с открытым письмом

"К сожалению, иных способов быть услышанным нет», - пишет Игорь Пушкарев главе государства

Временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев написал обращение президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Градоначальник отметил, что обратиться подобным образом его вынудила безвыходность ситуации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В обращении, сообщает сайт Vladnews.Ru, временно отстраненный мэр, который находится уже более года в СИЗО "Матросская тишина" и обвиняется в коррупции, изложил свою версию по возбужденным в отношении него уголовным делам. В письме Пушкарев отмечает, что обратиться к президенту его вынудила безысходность ситуации.

«К сожалению, иных способов быть услышанным, нет. У меня сложилось устойчивое понимание того, что информация доносится до Вас в искаженном свете либо не доносится вовсе, а все мои неоднократные обращения в различные инстанции ни к чему не привели», - написал Игорь Сергеевич.

В письме Пушкарев напоминает о том, что в период 2014-2015 годов Следственным Управлением Следственного комитета по Приморскому краю по тем же фактам проводились неоднократные проверки, по результатам которых трижды отказывалось в возбуждении уголовного дела за отсутствием в его действиях состава преступления. Кроме того, в течение более чем пяти лет за ним велось наблюдение сотрудниками УФСБ по Приморскому краю, в том числе прослушка телефонных разговоров.

«31 мая 2016 года неожиданно, без каких-либо либо дополнительных проверок, по этим же материалам было возбуждено уголовное дело, после чего я был задержан, проэтапирован в Москву, арестован и направлен в СИЗО «Матросская тишина», где и пребываю до настоящего времени. Мое этапирование было тщательно срежиссировано – меня вели на борт самолета с завернутыми за спину руками, как опасного преступника, под объективами заранее приглашенных на это шоу центральных СМИ», - говорится в обращении.

Глава города также отмечает, что в сентябре 2008 года Владимир Путин лично дал поручение Пушкареву навести порядок во Владивостоке и подготовить его к саммиту АТЭС.

«Будучи воодушевлtн Вашим доверием и моим личным уважением к Вам, я сделал все, что Вы поручили, причем даже в ущерб интересам своей семьи, которая по моей просьбе пожертвовала городу строительных материалов почти на один миллиард рублей. Я считаю, что справился с Вашим поручением, и Вы неоднократно сами отмечали, что город буквально преобразился. И я был горд тем, что оправдал Ваше доверие, и тем, что сделал г.Владивосток лучше, чище и комфортнее для горожан и гостей города», - говорит Пушкарев.

Напомним, глава Владивостока Игорь Пушкарев был задержан 1 июня 2017 года во Владивостоке вместе с директором МУП «Дороги Владивостока» Андреем Лушниковым. Следственный комитет предъявил им обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Позже в рамках уголовного дела был задержан родной брат главы города, до 2015 года возглавлявший компанию «Востокцемент» Андрей Пушкарtв.

С момента возбуждения уголовного дела Игорь Пушкарев и Андрей Лушников находятся под арестом в московском СИЗО «Матросская тишина». Андрей Пушкарев, в силу наличия инвалидности и необходимости постоянного медицинского обслуживания содержится под домашним арестом в Москве.

Несмотря на доводы участников процесса и их адвокатов об отсутствии ущерба (в 2016 году компания «Востокцемент» простила долг в размере 962 млн. рублей бюджету Владивостока за ранее поставленные стройматериалы) и готовность сотрудничать со следствием, сторона обвинения запрещает всем подозреваемым свидания с семьtй и телефонные звонки.

Вместе с тем, по мнению Игоря Пушкарева, предъявленное ему обвинение основано на вырванных из контекста обстоятельствах, которым следствие дало субъективную обвинительную оценку.

«Я работал на благо жителей г. Владивостока и государства, но отдельные должностные лица правоохранительных и судебных органов необоснованно сочли меня виновным в том, чего я не совершал и более того – в том, чего не было вообще! Данный вывод следует из уголовного дела, с которым я ознакомился. В период предварительного следствия никаких противоправных фактов в отношении меня не установлено, вместе с тем, уже свыше года я нахожусь под стражей по явно надуманному обвинению и сфабрикованному делу», - отмечается в обращении.

Более того, реальной причиной своего ареста мэр считает обслуживание чьих-то личных интересов. В письме Игорь Пушкарев прямо говорит о том, что его арест был похож на политический заказ, а расследование уголовного дела лишь имитирует активную деятельность.

«Я понял, что представители следствия и так знают, что я невиновен. Кульминацией всех событий стало открытое заявление одного из следователей, о том, что вся моя проблема далеко не юридическая – она заключается в том, что я «не с теми курю трубку мира» (это цитата). То есть, все то театральное действо, которое разворачивалось вокруг моего ареста, имело одну единственную движущую силу – обслуживание чьих-то личных интересов. И главная цель следствия, по моему мнению, заключается не в установлении объективной истины по делу (она и так всем известна), а в том, чтобы физически изолировать меня от общества и дискредитировать как политика в Приморском крае», - сообщает Игорь Пушкарев.

Резюмируя своt обращение, глава Владивостока просит президента лишь об одном – справедливости.

«Цель данного обращения одна – привлечь Ваше внимание к моей проблеме. Я не только не совершил ничего противоправного – я всегда действовал, руководствуясь интересами нашей страны и стремясь оправдать Ваше личное доверие, оказанное мне в далеком 2008 году. Вы являетесь Гарантом Конституции России, поэтому я обращаюсь к Вам не за лояльностью и снисхождением, а за защитой ради справедливости».

Фото РБК.