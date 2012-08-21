Во Владивостоке продолжается акция «Ранец первоклассника»

В районных отделах управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока продолжается прием заявлений от социально незащищенных семей города, в которых в этом году дети пойдут в первый класс. Уже принято порядка 160 таких заявлений. Планируется, что в этом году ранцы получат 200 первоклассников города.

«По уже сложившейся традиции накануне начала учебного года дети из малообеспеченных семей получат от главы города Игоря Пушкарева в подарок портфель с полным комплектом канцелярских товаров», - отметила заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения города Ирина Самусенко.

В ранце есть все необходимые школьные принадлежности - тетради, прописи, пенал с ручками и карандашами, азбука, счетные палочки, цветной картон и бумага, фломастеры, краски и альбом для рисования. Для получения дополнительной информации и прохождения процедуры регистрации необходимо обратиться в районные отделы управления по исполнению программ по поддержке населения:

Фрунзенский район - ул. Фокина, д.25, каб.23, тел. 2614-395;

Ленинский район - Партизанский проспект, д.3, тел. 2614-167;

Первореченский район - ул. Ильичева, д.15, каб. 11, тел. 2614-201;

Советский район - ул. Кутузова, д.3а, тел. 233-02-46;

Первомайский район - ул. Калинина, д.116, каб. № 11 тел. 227-36-29.

«Золотой Рог».