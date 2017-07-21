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Во Владивостоке стартовал детский проект "Хрустальный мир"
Вот уже третий год подряд во Владивостоке реализуется проект «Хрустальный мир», который позволяет убрать барьеры между детьми-инвалидами и их сверстниками. Старт проекту был дан на пресс-конференции, состоявшейся в эту пятницу, 21 июля 2017 года, в недавно открывшемся после реновации банкетном зале гостиницы «Экватор», одного из многолетних партнеров проекта «Хрустальный мир».
Согласно официальным данным в Приморье проживает более 1 20 тысяч человек с различными ограничениями по здоровью из них 62% - дети. В России уже не один год работает программа “Устранения социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, на 2014-2019 годы”.
Особое место среди проектов программы “Доступная среда” занимает “Хрустальный мир” - это серия познавательных мастер-классов и экскурсий, в которых могут принять участие дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья и их сверстники, обычные школьники Владивостока.
Уникальные мастер-классы в рамках проекта “Хрустальный мир” проводят профессиональные педагоги, специалисты в сфере арт-терапии. По просьбам родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, организаторы включили в программу “Хрустального мира” бесплатные познавательные экскурсии – в Океанариум, Ботанический сад, дом-усадьбу Вавиловых и Музей авто-мотостарины, предоставив малышам возможность увидеть мир за стенами школ и домов, наравне со “здоровыми” сверстниками.
Многие из коммерческих организаций участвуют в проекте уже не первый год, и радует то, что большое число бизнесменов в этом году сами выразили свое желание присоединиться к проекту, благодаря чему организаторы смогли расширить творческую и развлекательную программу, сделать её более насыщенной и интересной.
Всего с 11 августа по 22 сентября специально для ребят будет организована насыщенная программа: это и посещение Океанариума, зоопарка «Садгород», пряничного городка, что в усадьбе Вавиловых, и уникальные научные мастер-классы от «Умного Владивостока» под руководством ученых ДВО РАН, необычные арт-терапевтические занятия.
Участниками проекта могут стать все желающие дети в возрасте от 5 до 18 лет. Участие в проекте совершенно бесплатное, единственное, надо зарегистрироваться в проекте по телефону +7 (914) 667-65-60 или по электронной почте: info@arteldv.ru
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