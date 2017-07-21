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Во Владивостоке выходные будут теплыми, в некоторых районах воздух прогреется до + 29 °C
Осадков не ожидается
В субботу, 22 июля, фронтальные разделы покинут Приморье. На территорию края распространится антициклон. Осадков не ожидается. Ночной фон температуры понизится на 4–6 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+29 °C, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Во Владивостоке в субботу солнечно, ветер северо-западный умеренный, ночью до сильного. Температура воздуха ночью +16…+18 °C, днем столбики термометров поднимутся до +24…+26 °C, в пригороде до +29 °C.
В ночь на воскресенье над Приморьем сохранится повышенный фон атмосферного давления. Погода ожидается без осадков, температура воздуха на уровне предыдущей ночи.
Днем край окажется в теплом секторе циклона, который будет смещаться над Хабаровским краем.
Второй циклон пройдет над центральной частью Японского моря. Эти барические образования существенного влияния на погоду Приморского края не окажут. Обойдется без осадков.
День будет на 2–5 градусов теплее, чем в субботу.
Во Владивостоке в воскресенье переменная облачность, без осадков. Температура ночью +15…+17 °C, днем +21…+23 °C.
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