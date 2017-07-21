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Во Владивостоке устраняются последствия ночного ливня
21 Июля 2017, 10:14 | Владивосток
Единая диспетчерская служба (ЕДДС) Владивостока сообщает: в настоящее время ведутся восстановительные работы на электрических сетях в ряде районов города (Токаревская кошка, поселок острова Русский, ул.Пушкинская и ряд других), где в результате ночного ливня произошли локальные аварии.
В целом же службы жизнеобеспечения Владивостока благодаря предупредительным профилактическим действиям справились с прошедшей стихией без серьезных происшествий.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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Теги: Тайфун владивосток дождь электричество
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