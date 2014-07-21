www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Владивосток на два дня останется без холодной воды

21 Июля 2014, 14:55 | Владивосток

Некоторые районы краевой столицы сегодня, 21 июля, и завтра, 22 июля, останутся без холодной воды. Об этом сообщили в КГУП «Приморский Водоканал».

Отключение водоснабжения на 21.07.2014:

- С 09:00 до 16:00 в связи с заменой трубопровода на Давыдова 14.   Дома: Русская 27, 27а,б,в, 29, Давыдова 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, 18

- С 09:00 до 17:00 в связи с врезкой трубопровода на Тухачевского. 68 Дома: Тухачевского 62-70

- С 09:00 до 16:00 в связи с врезкой ПГ на Баляева 25. Дома: Баляева 21-27, 27а, Марченко 21, 23, 38, 40

- С 09:00 до 14:00 в связи с заменой ПГ на Кр.Знамени 120. Дома: Кр.Знамени 114-120, 156, 158а, Шилкинская 19

- С 09:00 до 17:00 в связи с установкой заглушки на Тухачевского 56. Дома: Тухачевского 56, 58, 60

Отключение водоснабжения на 22.07.2014:

- С 09:00 до 17:00 в связи с заменой трубопровода и переврезкой ПГ на Татарской 20. Дома: Татарская 8-14, 18, 20, 1, 3, 5, 11

- С 09:00 до 15:00 в связи с заменой ПГ на Жигура 46. Дома: Жигура 46

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: водоканал  вода  водоснабжение 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним19:06, 21.07.2014#

    Чё, лето засушливое?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru