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Владивосток на два дня останется без холодной воды
Некоторые районы краевой столицы сегодня, 21 июля, и завтра, 22 июля, останутся без холодной воды. Об этом сообщили в КГУП «Приморский Водоканал».
Отключение водоснабжения на 21.07.2014:
- С 09:00 до 16:00 в связи с заменой трубопровода на Давыдова 14. Дома: Русская 27, 27а,б,в, 29, Давыдова 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, 18
- С 09:00 до 17:00 в связи с врезкой трубопровода на Тухачевского. 68 Дома: Тухачевского 62-70
- С 09:00 до 16:00 в связи с врезкой ПГ на Баляева 25. Дома: Баляева 21-27, 27а, Марченко 21, 23, 38, 40
- С 09:00 до 14:00 в связи с заменой ПГ на Кр.Знамени 120. Дома: Кр.Знамени 114-120, 156, 158а, Шилкинская 19
- С 09:00 до 17:00 в связи с установкой заглушки на Тухачевского 56. Дома: Тухачевского 56, 58, 60
Отключение водоснабжения на 22.07.2014:
- С 09:00 до 17:00 в связи с заменой трубопровода и переврезкой ПГ на Татарской 20. Дома: Татарская 8-14, 18, 20, 1, 3, 5, 11
- С 09:00 до 15:00 в связи с заменой ПГ на Жигура 46. Дома: Жигура 46
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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