Во Владивостоке в сквере Муравьева-Амурского установлены подпорные стены

Во Владивостоке продолжаются работы по реконструкции сквера Муравьева-Амурского. Напомним, сквер находится на пересечении улиц Суханова и Лазо, выше театра им.М.Горького. Здесь сложный рельеф, большие перепады по высоте, из-за чего периодически осыпались откосы. Поэтому подрядчикам пришлось сделать 11 железобетонных подпорных стен.

Сейчас ведется планировка территории, перекладка подземных коммуникаций и ремонт тротуаров. В ближайшее время здесь планируют начать укладывать гранитную брусчатку.

По проекту, разработанному владивостокскими архитекторами, в сквере будет сохранена и реконструирована площадка, где захоронен прах Муравьева-Амурского. К северу от этого места планируется установить памятник генерал-губернатору. Сверху с улицы Суханова будут спускаться две лестницы, которые перейдут в аллеи, тянущиеся до улицы Лазо. Также в сквере будет сделана аллея первопроходцев общей протяженностью 180 м. На ней предлагается расположить исторические экспонаты, связанные с историей города.

В сквере будут высажены деревья, разбиты цветники и клумбы. Все породы деревьев и кустарников подбирались с учетом устойчивости к нашему климату и ветрам. После завершения основных строительных работ здесь будут установлены новые оригинальные фонари и лавочки. Все электрические сети уйдут под землю - в итоге провода не будут мешать любоваться новым уютным сквером.