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Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими

21 Июня 2018, 10:41 | Владивосток

Ученые Дальневосточного федеральном университета (ДВФУ) приступили к изучению языка морских млекопитающих с помощью специально разработанных датчиков, генераторов звуков и гидрофонов. Об исследовании сообщает пресс-служба ДВФУ.

Изучение "языка" морских млекопитающих ученые начали с исследования акустических сигналов, которые издают морские животные на тренировках и в повседневной жизни — при питании, заболеваниях. Чтобы считать и расшифровать сигнал, исследователи надевают на дельфинов (или других животных) датчики в виде шапочки, которые не причиняют боли и вреда животным. По словам заведующего кафедрой приборостроения Инженерной школы ДВФУ, профессора Владимира Короченцева, снятые акустические сигналы довольно слабые, чтобы понять, как дельфины воспринимают команды, сигналы нужно расшифровать. Как полагают ученые , этот подход позволит создать систему биотехнических решений для общения с млекопитающими.

Изучение языка морских животных ученые ведут комплексно: звуки, которые издают животные, записывают с помощью гидрофонов для расшифровки сигналов и специально разработанного на кафедре программного обеспечения. в то же самое время ученые разрабатывают акустические передающие системы, чтобы тренер мог управлять поведением животных под водой, а также проводятся эксперименты по общению с дельфинами с помощью акустических сигналов.

«Дельфины — очень умные животные, у них сложный язык, они очень быстро «говорят», и поэтому их «речь» нужно анализировать очень внимательно, учитывая тонкие параметры звука. Вот почему для исследования языка морских животных нужна гидроакустика. Это междисциплинарное направление, которое объединяет биологию и физику», — приводятся пояснения одного из авторов эксперимента, доцента Инженерной школы ДФВУ Альберта Гореликова.

Как полагают ученые, изучение языка дельфинов, белух и ластоногих в Приморском океанариуме позволит создать акустические системы для общения с животными, чтобы проводить с ними тренировки более эффективно. Исследование является частью нового масштабного проекта по морской биоакустике, нацеленного на изучение управления морскими биоресурсами с помощью акустических средств. В проекте участвуют ведущие вузы и научные организации Дальнего Востока, включая институты Российской академии наук (РАН).

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: владивосток  ДВФУ 



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