Женщина с курицей на поводке из Владивостока ехала к любимому (ФОТО)

Женщина с курицей на поводке, которая взбудоражила Владивосток, села в автобус на Некрасовской, а вышла на Давыдова. Как сообщают читатели "Золотого Рога", там она встретилась со своим бойфрендом.

По заверению очевидцев, мужчина был очен рад встрече. Путь они продолжили вместе, и теперь он вел на поводке окорочек.

В редакцию «Золотого Рога» кроме фото поступило еще и видео любительницы кур, на котором видно, что эпатажная мадам, одетая в разную обувь, продолжила свой путь в одном из городских автобусов. По рассказам очевидцев, женщина с курицей поехала на автобусе в сторону Второй речки.

Напомним, увиденное вызвало массу споров среди горожан в социальных сетях. Кто-то счел ее просто больным человеком, а кто-то заподозрил в участии в тренинге личностного роста. Большинство же считает, что девушка просто кому-то проспорила.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.