Не исключено, что во время штормов мосты Владивостока будут перекрывать

В пресс-центре «Комсомольской Правды во Владивостоке» начальник Примгидромета Борис Кубай ответил на вопросы журналистов.

- Борис Викторович, уже середина июня, а у нас все холодно...

- Лето в Приморье всегда носит муссонный характер. Отмечается две стадии летнего муссона. Первую стадию мы сейчас переживаем. Она характерна тем, что в мае и июне начинается быстрый прогрев огромного материка и очень медленный, практически отсутствующий, прогрев моря. В это время над материком образуются циклоны, они смещаются на восток. На границе Монголии, Хабаровского края и северо-востока Китая они останавливаются, потому что над Охотским морем и Северной частью Тихого океана начинает доминировать антициклон, он их не пускает. В итоге, на Приморье, а особенно на побережье, южным, юго-восточным, восточным ветром забрасывается влажный и прохладный морской воздух.

Чем дальше от побережья Приморского края - тем теплее. При переваливании морского холодного воздуха через Сихотэ-Алинь облака рассеиваются, температура повышается. В итоге, в крае преобладает более устойчивая погода с температурой воздуха +20...+25°C, иногда +30°C. На побережье в это время от +8°C до+15°C.

Я бы не сказал, что нынешнее лето уникально холодное. Обычное лето. Ничего экстраординарного не происходит.

- Когда начинается вторая стадия летнего муссона и чем она характерна?

- Вторая стадия, как правило, наступает в середине июля. Постепенно циклоны начинают прорываться к Охотскому морю и выносить туда тепло. Меняется направление переноса воздушных масс с южного, юго-восточного на западное и юго-западное. К нам начинает поступать более сухая и теплая воздушная масса с территории Китая. А дальше все зависит от того, насколько успели прогреться Японское и Охотское моря, и насколько они будут продолжать влиять на Приморский край. Также очень важно следить за тем, как будут вести себя тайфуны. Они уже образуются в Тихом океане, но пока не доходят до Приморского края. Каждый из них начинает забрасывать на север тропическую воздушную массу. И если в июле происходит столкновение тропического воздуха с воздухом умеренных широт, то в Приморье наблюдаются сильные ливни, грозы, подъемы уровня рек и т.д. Такой сценарий встречается достаточно часто.

- Какая погода ожидается в июле?

- Мы ожидаем, что в этом году в июле в Приморье количество осадков будет больше нормы. Однако это совсем не значит, что дожди будут идти постоянно. То, что количество осадков окажется больше нормы для этого месяца, может быть следствием одного сильного дождя.

- А в августе?

- В августе количество осадков будет меньше, чем обычно. Есть надежда на то, что август будет более благоприятным для отдыха. И надеемся, что тайфунная деятельность по-прежнему будет обходить нас стороной.

- Какой погоды ждать во время проведения саммита?

- Сложный вопрос. Потому что начало сентября - время активной тайфунной деятельности, причем вблизи Японского моря. Когда выбирали дату проведения саммита, мы предлагали провести его на неделю позже. Потому что в первой декаде сентября существует вероятность прохождения тайфуна.

- Рассматриваются ли варианты с разгоном облаков?

- Нет. Такой вариант не рассматривается. Это очень дорого и к тому же небезопасно для наших соседей.

- Когда температура воды будет комфортной для купания?

- В конце июня в Хасанском районе температура воды превысит +18°C, а в июле она достигнет+22...+25 °C. Этой же отметки температура воды во Владивостоке и на острове Русский достигнет в третьей декаде июля.

- В связи с таким прогнозом, не будет ли в крае в августе засухи или наводнения в июле?

- Сейчас в крае очень пестрая картина. С одной стороны, дожди уже немного надоели. А с другой - дождей нет. Я был на озере Ханка, и там стоит засушливая погода. Но последний дождь прошел практически по всему краю и немножко ситуацию разрядил.

Не исключено, что в августе может быть не очень благоприятная для сельского хозяйства ситуация, если мы ожидаем меньше нормы осадков.

- Как изменяется климатический характер Приморья?

- Систематические наблюдения начались 127 лет назад. Инструментальные - более ста лет на нескольких метеостанциях. Сейчас мы практически закончили книгу «Изменяется ли климат Приморского края?». Можно сказать, что изменения климата весьма незначительные и распространяются в основном на зимнее время года. За 30 лет наша зима потеплела в среднем на 0,3 градуса. По сравнению с другими регионами это немного. Количество опасных явлений также не растет.

- Борис Викторович, как погодные условия могут повлиять на строящиеся во Владивостоке мосты?

- Для нас это очень важный вопрос. С момента начала проектирования мостов мы очень плотно взаимодействовали с проектировщиками, а дальше и со строителями. Во время строительства моста на остров Русский, на нем было установлено восемь автоматических метеостанций, которые дали четкую картину тех метеоусловий, которые там существуют. Метеостанции нужны, чтобы спланировать любую строительную операцию. Перед завершением работ строители обратились к нам за рекомендациями как в период эксплуатации моста выстроить систему наблюдений и прогнозирования. Мы провели исследования и выдвинули наши предложения. Вообще без метеонаблюдений на разных уровнях трудно оценить, как погодные условия влияют на технические характеристики объекта.

- Может быть такое, что при штормовом предупреждении мосты будут перекрывать?

- Теоретически такое может быть. Потому что вероятность того, что его может раскачивать существует. Вот если бы на него посмотреть год-два, тогда можно было бы более определенно сказать, насколько он устойчив к внешним условиям. Конечно, мы будем тесно взаимодействовать с соответствующими службами, и не исключено, что мост будет перекрываться.

- Как Вы относитесь к ошибкам синоптиков?

- К этому я отношусь философски. У нас много прогнозов разных составляется в стране, взять даже бесчисленные экономические прогнозы. И все они предполагают некую ошибку. Поэтому к ошибкам синоптиков я отношусь спокойно, они имеют на нее право.

- Знаете ли Вы какие-нибудь народные приметы, и совпадают ли они с научным подходом?

- Мы проводили такие исследования. Вероятность совпадения их с прогнозами 50/50%. То есть для нас, для практиков они не работают. Но, на отдыхе, когда нет возможности узнать прогноз погоды, я делаю прогнозы по облакам. На сутки вполне можно спрогнозировать погоду. Например, когтевидные перистые облака - предвестники атмосферного фронта, который может накрыть местность через 12-15 часов, поэтому отдых под открытым небом лучше завершить.

- Какая погода Вам больше всего нравится?

- Я родился весной, моя стихия огонь, поэтому я люблю солнце. Но я люблю и когда идет снег, потому что можно покататься на лыжах. Люблю дождь, потому что без него могут быть проблемы в водохранилищах. Мне нравится любая погода, которая не надоедает.

Пресс-служба Примгидромета.

«Золотой Рог».