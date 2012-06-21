Горожане заново открывают для себя Владивосток

На днях одна знакомая не то что поразила, скорее смутила восторженным замечанием: «Слушай, а ведь город-то у нас красивый!». Тут, как говорится, и сел старик.

Нет, в том, что Владивосток не самый плохой город на планете, я и раньше нисколько не сомневался. Мне кажется, что такая установка - само собой разумеющаяся вещь для любого благодарного и патриотически настроенного его жителя. Но чтобы особую красоту города с придыханием и восторгом описывал человек, проживший здесь более тридцати лет… Согласитесь – это, как минимум, необычно. И любопытно. Чего это вдруг нашло? А нашло, как выяснилось, следующее: в гости к моей знакомой пожаловали ее старые друзья, которые изъявили желание увидеть своими глазами, как город у моря готовится к саммиту АТЭС, который, как известно, пройдет у нас уже в сентябре. Дескать, наслышаны они о наших грандиозных стройках: мостах, кампусах, развязках, канализациях и вообще сказочном преображении города…

Да что тут показывать, начала отнекиваться моя знакомая. Город так себе, а стройки саммита – в основном кучи строительного мусора, котлованы да бетонные коробки… Тут нужно добавить, что знакомая, в силу загруженности и затурканности, каждодневно мечется от дома до работы и обратно, не особо увлекаясь осмотром городских достопримечательностей.

А начало строительства объектов саммита она, соответственно, заметила, вернее, почувствовала по перерытым в одночасье дорогам и огромным пробкам. Короче, головная боль да и только. И в какой-то момент показалось, что боли этой не будет конца и наш город навечно превратится в строительную площадку… А тут друзья понаехали со «странной» просьбой показать город.

Эта поездка и закончилась полным восторгом моей знакомой. Ее гости, понятное дело, Владивостоком полюбовались, а кое-где и восхитились, как и каждый заезжий гость в более-менее респектабельном городе, но чтобы его житель с многолетним стажем фактически вновь открыл для себя родные пенаты...

Спрашиваю знакомую, откуда огонь в глазах. Так ведь мосты у нас высоченные, говорит, скверы одеты в мрамор, брусчатка, фонари, столбики с цепями, клумбы… И главное - все чисто и ухожено. Красотища-то какая! Прямо гордость взяла за родной город. Спасибо гостям, глаза открыли.

Вот так и многие из нас-то в извечных стенаниях о том, что жизнь у нас не сахар, то в метаниях от дома до офиса как-то и не заметили, что город наш стал другим. На тротуары легла новая брусчатка (настоящая, а не из прессованного песка), дороги ныне обрамлены изящными цепями и стройными рядами красивых фонарей. В скверах можно отдыхать! А дома наши наконец-то стали менять цвет. Грязно-серое советское убожище уступает место ярким краскам. И так далее.

Конечно, есть и такие, кто смотрит на все пристально, но уж как-то слишком однобоко. И видят только кривую брусчатку, ржавые цепи, да как праздник воспринимают, когда с фасада свежеотремонтированного дома нет-нет да отлетит плитка. Ага, радуются они, обожрались! Разворовали! Брусчатку по три раза перекладывают! Хотя, если здраво поразмыслить, чего мы хотели от скороспелого ремонта да еще при отсутствии должного количества профессиональных рабочих, инженерных и прочих рук? Тут уж никакие деньги качество радикально не улучшат. И хорошо, что брусчатку перекладывают и до ума доводят, а не бросают «как сложилось». Увы, это издержки подготовки города к саммиту от которых никуда не деться… Наше дело, считаю, хватать то, что с федерального центра перепало, да стараться максимально эффективно использовать, причем, до последнего рубля, ибо вряд ли в ближайший век (как минимум) на нас подобное финансовое счастье обрушится.

Уже после вышеописанного разговора, возвращаясь с работы домой, я как-то более пристально взглянул на окружающие меня виды. Судите сами. Я прошел от работы до остановки по новому асфальту, сел в новенький же автобус (не муниципальный «Ман», а в коммерческий «кореец»), доехал до нужной остановки и, надо же, по новому же асфальту поднялся до лестницы, ведущей к дому. Лестница, между прочим, тоже отремонтирована пару месяцев назад…

Пазл, несколько лет подряд представляющий собой отдельные строительные кирпичики, начинает складываться. Работы еще много, но общая картина уже видна. И она весьма привлекательна.

Андрей Посьетцев, "Золотой Рог".