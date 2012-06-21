Дети Владивостока отдыхают организованно и с пользой

Во Владивостоке созданы 140 ремонтных бригад для несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет. В них трудится около тысячи подростков. Режим работы - 10 дней по 4 часа.

Для детей помладше с 8 июня открыты пришкольные лагеря. Для ребят организованы спортивные соревнования, кружки по интересам, экскурсии, походы в кино. Для подростков в возрасте 15-17 лет - бесплатные профильные лагеря спортивной, туристической, военно-патриотической, экологической направленности, где смогут отдохнуть около 5 тыс. ребят.

"Золотой Рог".