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«Зеленые» фигуры возвращаются во Владивосток
Неделю назад на въезде во Владивосток, в районе остановки общественного транспорта «Академгородок», появился каркас новой достопримечательности города - топиарной фигуры тигра.
Как сообщили в муниципальном «Горзеленстрое», голова тигра изготовлена из латуни, и символ Владивостока, как и на гербе города, будет возвышаться на каменном постаменте. Планируется, что каркас тела тигра наполнят землей и высадят растения под окрас царя зверей.
Как сообщили в мэрии, это не единственная «зеленая» фигура, появившаяся во Владивостоке. Так, в сквер городов-побратимов вернулись любимые горожанами слоники. Композиция представляет собой трех слонов с туловищами из растительных материалов на каркасах и коваными головами, слоны держат кованый фонарь, на котором сидит котенок.
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