«Зеленые» фигуры возвращаются во Владивосток

Неделю назад на въезде во Владивосток, в районе остановки общественного транспорта «Академгородок», появился каркас новой достопримечательности города - топиарной фигуры тигра.

Как сообщили в муниципальном «Горзеленстрое», голова тигра изготовлена из латуни, и символ Владивостока, как и на гербе города, будет возвышаться на каменном постаменте. Планируется, что каркас тела тигра наполнят землей и высадят растения под окрас царя зверей.

Как сообщили в мэрии, это не единственная «зеленая» фигура, появившаяся во Владивостоке. Так, в сквер городов-побратимов вернулись любимые горожанами слоники. Композиция представляет собой трех слонов с туловищами из растительных материалов на каркасах и коваными головами, слоны держат кованый фонарь, на котором сидит котенок.