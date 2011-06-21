Школьники Владивостока показали отличные результаты на ЕГЭ

Трое выпускников владивостокских школ набрали на ЕГЭ по русскому языку по 98 баллов.

Недобор в два бала означает, что ребята допустили всего по одной ошибке. Гораздо больше выпускников набрали 98 балов по математике. Наряду с хорошим знанием своего родного языка выпускники показали отличное владение английским (три человека набрали от 85 до 92 балов). Владивостокские одиннадцатиклассники по этим трем предметам обошли своих сверстников из других городов Приморья. Средний балл в краевой столице по химии, английскому и русскому языку выше, чем в других районах края.